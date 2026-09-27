Платье Оливии Родриго растворилось просто на сцене: что известно о необычном перевоплощении

Как платье Родриго растворилось под дождем

Момент с выступления начал быстро распространяться по сети. В начале артистка вышла на сцену в белом платье с воротником и плиссированной мини-юбкой. Когда песня подошла к кульминации, над сценой пошел искусственный дождь.

Под действием воды верхний слой наряда начал растворяться на глазах у зрителей. Под ним появился другой образ – алый корсет и мини-юбка.

Кто создал необычное платье

Наряд для Родриго разработал дизайнер британско-кипрского происхождения Хусейн Чалаян. Он использовал идею, которую впервые представил в своей коллекции весна-лето 2016 года.

Тогда при показе две модели вышли на подиум в белых конструкциях, напоминавших строгую униформу. Под действием воды наружный слой одежды начинал растворяться, а под ним была одежда с пальмовым принтом и кристаллами Swarovski.

На разработку водореактивного материала Чалаян и его команда потратили около шести месяцев.

Платье Оливии Родриго растаяло на глазах у зрителей (фото: instagram.com/oliviarodrigo)

Какие еще образы Родриго показала на концерте

Первый концерт в рамках ее тура The Unraveled Tour был разделен на несколько частей, посвященных разным временам года – весне, лету, осени и зиме.

Также Родриго появилась в белом платье в стиле babydoll, укороченной футболке с графическим принтом и ярко-розовых микрошортах.

Кроме того, она выходила на сцену в фиолетовом кожаном платье и в образе с топом, винтажными синими джинсами и кедами.