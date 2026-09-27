Сукня Олівії Родріґо розчинилася просто на сцені: що відомо про незвичне перевтілення

Як сукня Родріґо розчинилася під дощем

Момент з виступу почав швидко поширюватися мережою. На початку артистка вийшла на сцену в білій сукні з коміром і плісированою мініспідницею. Коли пісня наблизилася до кульмінації, над сценою пішов штучний дощ.

Під дією води верхній шар вбрання почав розчинятися на очах у глядачів. Під ним з'явився інший образ - яскраво-червоний корсет та мініспідниця.

Хто створив незвичайну сукню

Вбрання для Родріґо розробив дизайнер британсько-кіпрського походження Хусейн Чалаян. Він використав ідею, яку вперше представив у своїй колекції весна-літо 2016 року.

Тоді під час показу дві моделі вийшли на подіум у білих конструкціях, що нагадували сувору уніформу. Під дією води зовнішній шар одягу починав розчинятися, а під ним було вбрання з пальмовим принтом та кристалами Swarovski.

На розробку водореактивного матеріалу Чалаян та його команда витратили близько шести місяців.

Сукня Олівії Родріґо розтанула на очах у глядачів (фото: instagram.com/oliviarodrigo)

Які ще образи Родріго показала на концерті

Перший концерт в межах її туру The Unraveled Tour був поділений на кілька частин, присвячених різним порам року - весні, літу, осені та зимі.

Також Родріго з'явилася у білій сукні в стилі babydoll, укороченій футболці з графічним принтом і яскраво-рожевих мікрошортах.

Крім того, вона виходила на сцену у фіолетовій шкіряній сукні та в образі з топом, вінтажними синіми джинсами й кедами.