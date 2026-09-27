Платье Оливии Родриго растворилось просто на сцене: что известно о необычном перевоплощении

23-летняя певица Оливия Родриго поразила эффектным выступлением в штате Коннектикут. Во время исполнения песни The Cure ее платье стало постепенно растворяться под искусственным дождем, открывая совершенно другой сценический образ.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue .

Как платье Родриго растворилось под дождем

Момент с выступления начал быстро распространяться по сети. В начале артистка вышла на сцену в белом платье с воротником и плиссированной мини-юбкой. Когда песня подошла к кульминации, над сценой пошел искусственный дождь.

Под действием воды верхний слой наряда начал растворяться на глазах у зрителей. Под ним появился другой образ – алый корсет и мини-юбка.

Кто создал необычное платье

Наряд для Родриго разработал дизайнер британско-кипрского происхождения Хусейн Чалаян. Он использовал идею, которую впервые представил в своей коллекции весна-лето 2016 года.

Тогда при показе две модели вышли на подиум в белых конструкциях, напоминавших строгую униформу. Под действием воды наружный слой одежды начинал растворяться, а под ним была одежда с пальмовым принтом и кристаллами Swarovski.

На разработку водореактивного материала Чалаян и его команда потратили около шести месяцев.

Платье Оливии Родриго растаяло на глазах у зрителей (фото: instagram.com/oliviarodrigo)

Какие еще образы Родриго показала на концерте

Первый концерт в рамках ее тура The Unraveled Tour был разделен на несколько частей, посвященных разным временам года – весне, лету, осени и зиме.

Также Родриго появилась в белом платье в стиле babydoll, укороченной футболке с графическим принтом и ярко-розовых микрошортах.

Кроме того, она выходила на сцену в фиолетовом кожаном платье и в образе с топом, винтажными синими джинсами и кедами.