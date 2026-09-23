Юбки вместо штанов: Prada показал эффектную коллекцию на Milan Fashion Week
Prada открыл Миланскую неделю моды 2026 года показом, в котором сделал ставку на один элемент женского гардероба. В коллекции не было ни платьев, ни брюк - все 63 выхода были созданы вокруг разных моделей юбок.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Prada.
Prada сделал ставку на юбке
Идея сосредоточить показ исключительно на юбках принадлежала Миуччи Праде. Вместе с бельгийским дизайнером Рафом Симонсом она решила построить всю коллекцию вокруг этого предмета гардероба.
Основу коллекции составили модели А-силуэта до колена. Среди них были плиссированные, кожевенные и полупрозрачные модели, а также варианты с цветочными и гороховыми принтами, вышивкой и кристаллами.
Некоторые юбки украшали разрезы, ленты, банты и большие декоративные кнопки.
Что касается палитры коллекции, то здесь были представлены розовый, кислотно-зеленый, фиолетовый, желтый и голубой оттенки, а также образы в черном, белом, коричневом и сером цветах.
С чем Prada соединил юбки
Дизайнеры комбинировали юбки с разными верхами, демонстрируя, что один и тот же предмет гардероба может работать для разных ситуаций.
Их сочетали с кружевными бролами, рубашками, свитерами, кожаными куртками, бомберами и прозрачными дождевиками.
Не менее интересным дополнением образов стала обувь. В коллекции были туфли с открытым и острым носком, изогнутыми каблуками, перфорацией и цветочным декором.
В Prada отметили, что восприятие одежды может изменяться под влиянием взаимодействия с другими вещами.
"Юбка может рассматриваться как фрагмент целого, находящегося в меняющемся взаимодействии с вещами, с которыми сочетается. Каждая из них может внушать альтернативные интерпретации всего образа. В этом заключается внутренняя красота наблюдения за привычным - в вопросе, сколько форм может принять знакомая вещь, сколько разных возможностей может в ней крыться", - сообщалось в описании линейки.