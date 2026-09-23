Спідниці замість штанів: Prada показав ефектну колекцію на Milan Fashion Week

Prada зробив ставку на спідниці

Ідея зосередити показ виключно на спідницях належала Міуччі Прада. Разом із бельгійським дизайнером Рафом Сімонсом вона вирішила побудувати всю колекцію навколо цього предмета гардероба.

Основу колекції склали моделі А-силуету до коліна. Серед них були плісировані, шкіряні та напівпрозорі моделі, а також варіанти з квітковими й гороховими принтами, вишивкою та кристалами.

Деякі спідниці прикрашали розрізи, стрічки, банти та великі декоративні кнопки.

Щодо палітри колекції, то тут були представлені рожевий, кислотно-зелений, фіолетовий, жовтий і блакитний відтінки, а також образи в чорному, білому, коричневому та сірому кольорах.

Prada презентували весняну колекцію (скриншоти)

З чим Prada поєднав спідниці

Дизайнери комбінували спідниці з різними верхами, демонструючи, що один і той самий предмет гардероба може працювати для різних ситуацій.

Їх поєднували з мереживними брал, сорочками, светрами, шкіряними куртками, бомберами та прозорими дощовиками.

Не менш цікавим доповненням образів стало взуття. У колекції були туфлі з відкритим і гострим носком, вигнутими підборами, перфорацією та квітковим декором.

У Prada зазначили, що сприйняття одягу може змінюватися під впливом взаємодії з іншими речами.

"Спідниця може розглядатися як фрагмент цілого, що перебуває у мінливій взаємодії з речами, з якими поєднується. Кожна з них може навіювати альтернативні інтерпретації всього образу. У цьому полягає внутрішня краса спостереження за звичним - у питанні, скільки форм може прийняти знайома річ, скільки різних можливостей може в ній критися", - йшлося в описі лінійки.