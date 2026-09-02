Символизирует 7 слоев кесарева сечения: "Мисс Уганда" удивила необычным платьем на "Мисс Мира"

Представительница Уганды на конкурсе "Мисс Мира" привлекла внимание необычным образом, посвященным материнству и рождению ребенка. Дизайнер Киша Абдалла создала для нее платье под названием "Слои жизни", которое символически воспроизводит семь слоев, через которые проходят во время кесарева сечения.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт Instagram дизайнера.

Главная идея образа

Образ представили в рамках премии "Лучший дизайнер мира" на конкурсе "Мисс Мира" во Вьетнаме. По замыслу автора, каждый элемент платья соответствует одному из анатомических слоев, разделяемых во время операции.

Идея возникла из личного опыта Абдаллы как матери. Работая над дизайном, она изучала анатомические схемы кесарева сечения, чтобы передать особенности каждого слоя с помощью формы, фактуры и конструкции наряда.

"У меня возникла эта сумасшедшая идея - превратить слои родов в кутюрное платье. Так родилась история платья "Слои жизни", - рассказала дизайнер.

По ее словам, вдохновением стало чудо рождения ребенка. Она хотела создать образ, который был не только оригинальным, но и личным и эмоциональным.

Платье "Слои жизни" (фото: instagram.com/keesha)

Как создавали платье

Создание платья тоже стало творческим вызовом. После того, как "Мисс Уганда" утвердила эскиз, команде пришлось экспериментировать с материалами и оттенками, чтобы каждый из семи элементов имел свое визуальное прочтение.

Каждый слой в дизайне имеет отдельную символику. Первый олицетворяет кожу - защитный покров тела. Второй символизирует жировую ткань, связанную с запасом энергии. Третий посвящен фасции - соединительной ткани, которая поддерживает и соединяет структуры организма.

Четвертый слой представляет мышцы и физическую силу, необходимую во время родов. Пятый символизирует брюшину - оболочку, выстилающую брюшную полость. Шестой олицетворяет матку, где развивается ребенок. Финальный, седьмой слой - амниотический мешок, который защищает ребенка до рождения.

Таким образом, дизайнер превратила сложный физиологический процесс в сценический кутюрный образ. "Слои жизни" стали своеобразным посвящением материнству и женщинам, которые проходят через кесарево сечение, показав процесс рождения ребенка через язык моды.