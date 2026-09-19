Дневник, парфюмерия и "ангелочки": что Лариса Руснак всегда носит в сумке

Дневник, без которого могла бы начаться паника

Одной из самых важных вещей в сумке Ларисы оказался обычный дневник.

Там актриса записывает свои планы не только на текущий день, но и вперед.

"У меня всегда есть мой дневник. Если у меня нет, была бы паника, если бы я увидела это в начале. У меня дневник, в котором у меня написано, что мне делать дальше", – рассказала она.

Рядом с ним всегда лежит маленький пенал с карандашами и маркерами.

Последние нужны и для работы: на них Руснак подчеркивает важные фрагменты в своих ролях.

Готова к съемкам в любой момент

Есть в сумке и небольшой косметический набор с кисточками, лаком и другими необходимыми мелочами.

"Чтобы сниматься в любой момент", – объяснила актриса.

Также она носит несколько помад, но, по ее словам, использует их прежде всего для того, чтобы губы не пересыхали.

Среди других beauty-вещей – духи, дезодорант, гигиеническая помада и капли для контактных линз.

Свой набор для съемочной площадки

Отдельная неожиданная вещь - столовый набор.

Руснак объяснила, что иногда берет его на съемочную площадку, потому что не любит пользоваться пластиковыми приборами.

"У меня может оказаться здесь ложка, наборчик для съемочной площадки, потому что я не люблю есть пластмасками", – призналась она.

Есть в сумке и павербанк, наушники, кабель для автомобиля, салфетки для очков и солнцезащитные очки.

Ключи, мультитул и "звездочка"

Ключи от автомобиля актриса носит прямо в открытой сумке.

"Очень часто все мои сумки открыты", - сказала она.

Еще одна практичная вещь - небольшой мультитул с ножницами и другими инструментами. По словам Руснак, он действительно время от времени пригодится.

Причем, это уже не первый такой набор: предыдущая актриса потеряла, после чего ей подарили новый.

Также в сумке лежит известная многим "Звездочка".

"Если мне что-то вдруг выскакивает, я разглядываю", - объяснила она.

Вещи, которые остаются просто потому, что нравятся

Есть в сумке Ларисы и несколько вещей без особого практического назначения.

Среди них – украшения, которые ей когда-то подарили.

"Мне просто это подарили, а потом я это сняла. Оно уже достаточно давно со мной", - рассказала актриса.

Еще одна маленькая деталь - несколько фигурок ангелов.

На вопрос, имеют ли они для нее особый символический смысл, Руснак ответила просто: "Ангелочок, так просто".

Если собрать все вместе, актриса носит с собой:

дневник

пенал с карандашами и маркерами

косметические кисточки

лак

помады и гигиенической помады

духи

дезодорант

солнцезащитные очки

капли для контактных линз

повербанк

наушники

кабель для автомобиля

салфетки для очков

столовый набор для съемочной площадки

мультитул

"Звездочка"

фигурки ангелов

ключи от автомобиля.

Есть у нее небольшой флакон капель Баха, который когда-то подарил брат.

Руснак призналась, что практически не пользуется лекарством. А вспоминая этот флакон, рассказала, что потребность в умиротворяющем особенно остро возникла в сложный момент, когда она прощалась с мамой.

В результате сумка актрисы оказалась очень похожа на ее рабочую жизнь: немного косметики, много практичных вещей, все необходимое для съемочной площадки и несколько личных мелочей, которые просто остаются рядом годами.