Щоденник, парфуми й "ангелочки": що Лариса Руснак завжди носить у сумці

Щоденник, без якого могла б початися паніка

Однією з найважливіших речей у сумці Лариси виявився звичайний щоденник.

Саме там акторка записує свої плани не лише на поточний день, а й наперед.

"У мене завжди є мій щоденник. Коли в мене немає, була би паніка, якби я побачила це на початку. У мене щоденник, в якому в мене написано, що мені робити далі", - розповіла вона.

Поруч із ним завжди лежить невеликий пенал з олівцями та маркерами.

Останні потрібні й для роботи: ними Руснак підкреслює важливі фрагменти у своїх ролях.

Готова до зйомок у будь-який момент

Є в сумці й невеликий косметичний набір із пензликами, лаком та іншими необхідними дрібницями.

"Щоб зніматися в будь-який момент", - пояснила акторка.

Також вона носить із собою кілька помад, але, за її словами, використовує їх передусім для того, щоб губи не пересихали.

Серед інших beauty-речей - парфуми, дезодорант, гігієнічна помада та краплі для контактних лінз.

Свій набір для знімального майданчика

Окрема несподівана річ - столовий набір.

Руснак пояснила, що іноді бере його на знімальний майданчик, адже не любить користуватися пластиковими приборами.

"У мене може опинитися тут ложка, набірчик для знімального майданчика, бо я не люблю їсти пластмасками", - зізналася вона.

Є в сумці й павербанк, навушники, кабель для автомобіля, серветки для окулярів та сонцезахисні окуляри.

Ключі, мультитул і "зірочка"

Ключі від автомобіля акторка носить просто у відкритій сумці.

"Дуже часто всі мої сумки відкриті", - сказала вона.

Ще одна практична річ - невеликий мультитул із ножицями та іншими інструментами. За словами Руснак, він справді час від часу стає у пригоді.

Причому це вже не перший такий набір: попередній акторка загубила, після чого їй подарували новий.

Також у сумці лежить відома багатьом "Зірочка".

"Якщо мені щось раптом вискакує, я роззіркаю", - пояснила вона.

Речі, які залишаються просто тому, що подобаються

Є у сумці Лариси й кілька речей без особливого практичного призначення.

Серед них - прикраси, які їй колись подарували.

"Мені просто це подарували, а потім я це зняла. Воно вже досить давно зі мною", - розповіла акторка.

Ще одна маленька деталь - кілька фігурок ангелів.

На запитання, чи мають вони для неї особливий символічний сенс, Руснак відповіла просто: "Ангелочок, так просто".

Якщо зібрати все разом, акторка носить із собою:

щоденник

пенал з олівцями та маркерами

косметичні пензлики

лак

помади та гігієнічну помаду

парфуми

дезодорант

сонцезахисні окуляри

краплі для контактних лінз

павербанк

навушники

кабель для автомобіля

серветки для окулярів

столовий набір для знімального майданчика

мультитул

"Зірочку"

фігурки ангелів

ключі від автомобіля.

Є у неї й невеликий флакон крапель Баха, який колись подарував брат.

Руснак зізналася, що практично не користується ліками. А згадуючи цей флакон, розповіла, що потреба у заспокійливому особливо гостро виникла у складний момент, коли вона прощалася з мамою.

У результаті сумка акторки виявилася дуже схожою на її робоче життя: трохи косметики, багато практичних речей, усе необхідне для знімального майданчика і кілька особистих дрібниць, які просто залишаються поруч роками.