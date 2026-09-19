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Стиль 19 вересня 2026, 15:00

Щоденник, парфуми й "ангелочки": що Лариса Руснак завжди носить у сумці

Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
Лариса Русняк (фото: Wave RBC.UA)
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Акторка Лариса Руснак показала, що завжди носить із собою, і виявилося, що її сумка легко може замінити і косметичку, і робочий органайзер, і невеликий набір на всі випадки життя.

Wave RBC.UA зазирнув у сумку акторки та дізнався, без яких речей вона майже не виходить із дому.

Щоденник, без якого могла б початися паніка

Однією з найважливіших речей у сумці Лариси виявився звичайний щоденник.

Саме там акторка записує свої плани не лише на поточний день, а й наперед.

"У мене завжди є мій щоденник. Коли в мене немає, була би паніка, якби я побачила це на початку. У мене щоденник, в якому в мене написано, що мені робити далі", - розповіла вона.

Поруч із ним завжди лежить невеликий пенал з олівцями та маркерами.

Останні потрібні й для роботи: ними Руснак підкреслює важливі фрагменти у своїх ролях.

Готова до зйомок у будь-який момент

Є в сумці й невеликий косметичний набір із пензликами, лаком та іншими необхідними дрібницями.

"Щоб зніматися в будь-який момент", - пояснила акторка.

Також вона носить із собою кілька помад, але, за її словами, використовує їх передусім для того, щоб губи не пересихали.

Серед інших beauty-речей - парфуми, дезодорант, гігієнічна помада та краплі для контактних лінз.

Свій набір для знімального майданчика

Окрема несподівана річ - столовий набір.

Руснак пояснила, що іноді бере його на знімальний майданчик, адже не любить користуватися пластиковими приборами.

"У мене може опинитися тут ложка, набірчик для знімального майданчика, бо я не люблю їсти пластмасками", - зізналася вона.

Є в сумці й павербанк, навушники, кабель для автомобіля, серветки для окулярів та сонцезахисні окуляри.

Ключі, мультитул і "зірочка"

Ключі від автомобіля акторка носить просто у відкритій сумці.

"Дуже часто всі мої сумки відкриті", - сказала вона.

Ще одна практична річ - невеликий мультитул із ножицями та іншими інструментами. За словами Руснак, він справді час від часу стає у пригоді.

Причому це вже не перший такий набір: попередній акторка загубила, після чого їй подарували новий.

Також у сумці лежить відома багатьом "Зірочка".

"Якщо мені щось раптом вискакує, я роззіркаю", - пояснила вона.

Речі, які залишаються просто тому, що подобаються

Є у сумці Лариси й кілька речей без особливого практичного призначення.

Серед них - прикраси, які їй колись подарували.

"Мені просто це подарували, а потім я це зняла. Воно вже досить давно зі мною", - розповіла акторка.

Ще одна маленька деталь - кілька фігурок ангелів.

На запитання, чи мають вони для неї особливий символічний сенс, Руснак відповіла просто: "Ангелочок, так просто".

Якщо зібрати все разом, акторка носить із собою:

  • щоденник
  • пенал з олівцями та маркерами
  • косметичні пензлики
  • лак
  • помади та гігієнічну помаду
  • парфуми
  • дезодорант
  • сонцезахисні окуляри
  • краплі для контактних лінз
  • павербанк
  • навушники
  • кабель для автомобіля
  • серветки для окулярів
  • столовий набір для знімального майданчика
  • мультитул
  • "Зірочку"
  • фігурки ангелів
  • ключі від автомобіля.

Є у неї й невеликий флакон крапель Баха, який колись подарував брат.

Руснак зізналася, що практично не користується ліками. А згадуючи цей флакон, розповіла, що потреба у заспокійливому особливо гостро виникла у складний момент, коли вона прощалася з мамою.

У результаті сумка акторки виявилася дуже схожою на її робоче життя: трохи косметики, багато практичних речей, усе необхідне для знімального майданчика і кілька особистих дрібниць, які просто залишаються поруч роками.