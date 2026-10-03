Что покупать уже сейчас на зиму: звездная стилистка назвала 7 вещей

Пуховик, который не выглядит спортивным

Главная зимняя покупка - верхняя одежда. Денисюк советует обратить внимание на объемные пуховики чистого кроя без множества молний, надписей, контрастной фурнитуры и лишнего декора.

"Я бы искала пуховик, который можно все равно легко одеть и с джинсами и кроссовками, и с широкими брюками, платьем или сапогами. Чем проще покрой, тем дороже обычно выглядит такая вещь и тем дольше она остается актуальной", - объясняет стилистка.

Кроме черного, стоит присмотреться к шоколадному, графитовому, молочному, темно-синему и глубоким природным оттенкам.

Шерстяное пальто - желательно немного свободнее

Еще одна инвестиция - длинное пальто. По словам Галины, лучше оставить под ним достаточно простора для жакета или объемного свитера.

Слишком приталенные модели сложнее стилизовать многослойно, тогда как прямой или слегка oversize-силуэт дает больше возможностей.

"Хорошее пальто не должно работать только на один красивый образ. Оно должно выдерживать реальную зиму: свитер, жакет, шарф, несколько слоев одежды - и при этом не превращать силуэт в что-то громоздкое", - отмечает Денисюк.

Высокие сапоги

Сама обувь может полностью сменить даже самый простой зимний комплект. Среди самых практичных покупок стилистка выделяет высокие кожаные сапоги с достаточно широким голенищем.

Их можно носить с юбками меди, короткими юбками и плотными колготами, платьями, а также заправлять внутрь более узкие брюки.

При этом необязательно ограничиваться черным. Темно-коричневые и бордовые оттенки могут выглядеть увлекательнее, но оставаться универсальными.

Свитер с "характером"

Вместо пяти одинаковых базовых свитеров Денисюк советует найти один-два, которые сами создают образ. Это может быть фактурная вязка, интересный воротник, необычный объем рукавов или красивый цвет.

Особо актуальными для зимнего гардероба остаются шоколадный, серый, молочный, бордовый, красный и глубокий синий.

"Зимой мы часто видим только верхнюю часть образа - пальто, свитер, шарф. Поэтому именно хороший трикотаж может сделать даже максимально простые джинсы стилизацией, а не просто комплектом одежды", - объясняет эксперт.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Кожаные перчатки вместо случайных аксессуаров

Зимний гардероб часто удешевляют не основные вещи, а детали. Потому стилистка советует не оставлять покупку перчаток, шарфа и головного убора на последний момент.

Один из самых простых способов сделать образ более собранным - кожаные перчатки. Особенно интересно они смотрятся в шоколадном, винном или темно-зеленом цвете.

Большой шарф

Еще одна вещь, которую Галина советует покупать заранее, - большой качественный шарф. Он может быть не просто способом согреться, а полноценной частью образа.

Его можно носить поверх пальто, объемно обматывать вокруг шеи или опрокидывать через плечи. Главное - смотреть не только на цвет, но и на состав ткани и то, как материал ведет себя возле лица.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Сумка, которая выдержит пуховик и пальто

Маленькие сумочки не исчезают, однако для ежедневной зимы Денисюк советует присмотреться к более вместительным моделям с мягкой или структурированной формой.

Важный нюанс - длина ручки. Сумка должна комфортно носиться с объемной верхней одеждой, а не застревать под рукой через пуховик.

"Я всегда советую примерить зимнюю сумку не с футболкой в магазине, а хотя бы с жакетом или верхней одеждой. То, что идеально сидит на тонкой рубашке, зимой может оказаться абсолютно неудобным", - отмечает стилистка.

Что не нужно покупать только потому, что это тренд

Галина Денисюк также советует перед каждой покупкой задать простой вопрос: можно ли составить с этой вещью по меньшей мере три образа с тем, что уже есть в гардеробе.

"Зима - дорогой сезон для гардероба, поэтому здесь особенно невыгодно покупать вещи на один выход. Сначала я бы укладывалась в верхнюю одежду, обувь и хороший трикотаж, а уже потом добавляла трендовые детали. Тогда даже через несколько сезонов гардероб не придется собирать заново", - подытожила стилистка.