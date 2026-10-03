Що купувати вже зараз на зиму: зіркова стилістка назвала 7 речей

Пуховик, який не виглядає спортивним

Головна зимова покупка - верхній одяг. Денисюк радить звернути увагу на об’ємні пуховики чистого крою без великої кількості блискавок, написів, контрастної фурнітури та зайвого декору.

"Я б шукала пуховик, який можна однаково легко одягнути і з джинсами та кросівками, і з широкими брюками, сукнею чи чоботами. Чим простіший крій, тим дорожче зазвичай виглядає така річ і тим довше вона залишається актуальною", - пояснює стилістка.

Окрім чорного, варто придивитися до шоколадного, графітового, молочного, темно-синього та глибоких природних відтінків.

Вовняне пальто - бажано трохи вільніше

Ще одна інвестиція - довге пальто. За словами Галини, краще залишити під ним достатньо простору для жакета або об’ємного светра.

Занадто приталені моделі складніше стилізувати багатошарово, тоді як прямий або злегка oversize-силует дає більше можливостей.

"Хороше пальто не повинно працювати лише на один красивий образ. Воно має витримувати реальну зиму: светр, жакет, шарф, кілька шарів одягу - і при цьому не перетворювати силует на щось громіздке", - зазначає Денисюк.

Високі чоботи

Саме взуття може повністю змінити навіть найпростіший зимовий комплект. Серед найпрактичніших покупок стилістка виділяє високі шкіряні чоботи з достатньо широкою халявою.

Їх можна носити зі спідницями міді, короткими спідницями та щільними колготами, сукнями, а також заправляти всередину більш вузькі штани.

При цьому необов’язково обмежуватися чорним. Темно-коричневі та бордові відтінки можуть виглядати цікавіше, але залишатися універсальними.

Светр із "характером"

Замість п’яти однакових базових светрів Денисюк радить знайти один-два, які самі створюють образ. Це може бути фактурна в’язка, цікавий комір, незвичний об’єм рукавів або красивий колір.

Особливо актуальними для зимового гардероба залишаються шоколадний, сірий, молочний, бордовий, червоний і глибокий синій.

"Взимку ми часто бачимо лише верхню частину образу - пальто, светр, шарф. Тому саме хороший трикотаж може зробити навіть максимально прості джинси стилізацією, а не просто комплектом одягу", - пояснює експертка.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Шкіряні рукавички замість випадкових аксесуарів

Зимовий гардероб часто здешевлюють не основні речі, а деталі. Тому стилістка радить не залишати купівлю рукавичок, шарфа та головного убору на останній момент.

Один із найпростіших способів зробити образ більш зібраним - шкіряні рукавички. Особливо цікаво вони виглядають у шоколадному, винному або темно-зеленому кольорі.

Великий шарф

Ще одна річ, яку Галина радить купувати заздалегідь, - великий якісний шарф. Він може бути не просто способом зігрітися, а повноцінною частиною образу.

Його можна носити поверх пальта, об’ємно обмотувати навколо шиї або перекидати через плечі. Головне - дивитися не лише на колір, а й на склад тканини та те, як матеріал поводиться біля обличчя.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Сумка, яка витримає пуховик і пальто

Маленькі сумочки не зникають, однак для щоденної зими Денисюк радить придивитися до більш містких моделей із м’якою або структурованою формою.

Важливий нюанс - довжина ручки. Сумка повинна комфортно носитися з об’ємним верхнім одягом, а не застрягати під рукою через пуховик.

"Я завжди раджу приміряти зимову сумку не з футболкою в магазині, а хоча б із жакетом чи верхнім одягом. Те, що ідеально сидить на тонкій сорочці, взимку може виявитися абсолютно незручним", - наголошує стилістка.

Що не потрібно купувати лише тому, що це тренд

Галина Денисюк також радить перед кожною покупкою поставити собі просте запитання: чи можна скласти з цією річчю щонайменше три образи з тим, що вже є у гардеробі.

"Зима - дорогий сезон для гардероба, тому тут особливо невигідно купувати речі на один вихід. Спочатку я б вкладалася у верхній одяг, взуття та хороший трикотаж, а вже потім додавала трендові деталі. Тоді навіть через кілька сезонів гардероб не доведеться збирати заново", - підсумувала стилістка.