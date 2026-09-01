Селин Дион показала модный осенний образ с бермудами: как повторить

Каким образом поразила Селин Дион

Для выхода из отеля Le Royal Monceau в Париже певица выбрала кожаную куртку свободного кроя с фактурой под крокодиловую кожу. Объемный силуэт сделал образ непринужденным, но придал ему характерной для Дион драматичности.

Куртку артистка соединила с бермудами. Такой дуэт стал одним из главных акцентов ее образа и показал, как летнюю вещь можно адаптировать к осеннему гардеробу.

Завершили лук высокие кожаные сапоги с мягкой, немного приспущенной голенищами. Они придали образу более расслабленного вида и сделали его актуальным для прохладного времени года.



Как повторить модный образ с бермудами

Певица объединила бермуды с кожаной курткой и высокими сапогами, показав, что вещь, которую обычно ассоциируют с теплым сезоном, легко вписать и в осенний гардероб. Каждый может так же воссоздать этот образ, добавив ему уникальные акценты.

Бермуды уже несколько сезонов остаются актуальной альтернативой классическим брюкам и юбкам. Их главная особенность - длина примерно до колена или чуть выше, благодаря чему такие шорты легко адаптировать к разным стилям и температурам.

Осенью дизайнеры и стилисты предлагают носить бермуды в многослойных образах. Чтобы сделать такой образ практичным в прохладную погоду, их можно дополнить плотными колготками и высокими ботинками.

Отдельное внимание стоит уделить крою. Для актуального образа можно выбрать как классические прямые бермуды, так и более свободные модели с широкими брючинами. Они хорошо сочетаются с объёмным верхом, создавая непринужденный силуэт.

С чем носить бермуды

С жакетом. Классический жакет поможет создать элегантный городской образ. Бермуды можно дополнить рубашкой, футболкой или тонким гольфом, а из обуви выбрать лоферы или балетки.

С кожаной курткой. Для более дерзкого образа бермуды можно сочетать с кожаной курткой. Особенно интересно будут смотреться модели оверсайз. Завершить комплект можно высокими сапогами или массивными ботинками.

С объемным свитером. В прохладную погоду бермуды хорошо смотрятся в паре с теплым свитером. Объемный верх уравновешивает силуэт, а высокие сапоги и плотные колготки делают образ более комфортным для осени.

С длинным пальто. Удлиненная верхняя одежда создает многослойный силуэт и придает образу более собранный вид. К такому комплекту подойдут сапоги до колена или лоферы.

С рубашкой и жилетом. Для офисного или повседневного образа попробуйте сочетать бермуды с белой рубашкой и трикотажным жилетом. Осенью такой комплект можно дополнить тренчем и закрытой обувью.