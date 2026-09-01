Селін Діон показала модний осінній образ з бермудами: як повторити

Яким образом вразила Селін Діон

Для виходу з готелю Le Royal Monceau у Парижі співачка обрала шкіряну куртку вільного крою з фактурою під крокодилячу шкіру. Об'ємний силует зробив образ невимушеним, але водночас додав йому характерної для Діон драматичності.

Куртку артистка поєднала з бермудами. Такий дует став одним із головних акцентів її образу та показав, як літню річ можна адаптувати до осіннього гардероба.

Завершили лук високі шкіряні чоботи з м'якою, трохи приспущеною халявою. Вони додали образу більш розслабленого вигляду та зробили його актуальним для прохолодної пори року.



Як повторити модний образ з бермудами

Співачка поєднала бермуди зі шкіряною курткою та високими чоботами, показавши, що річ, яку зазвичай асоціюють із теплим сезоном, легко вписати й в осінній гардероб. Кожен може так само відтворити цей образ, додавши йому унікальних акцентів.

Бермуди вже кілька сезонів залишаються актуальною альтернативою класичним штанам та спідницям. Їхня головна особливість - довжина приблизно до коліна або трохи вище, завдяки чому такі шорти легко адаптувати до різних стилів і температур.

Восени дизайнери та стилісти пропонують носити бермуди у багатошарових образах. Щоб зробити такий образ практичним у прохолодну погоду, їх можна доповнити щільними колготками та високими черевиками.

Окрему увагу варто звернути на крій. Для актуального образу можна обрати як класичні прямі бермуди, так і більш вільні моделі з широкими штанинами. Вони добре поєднуються з об'ємним верхом, створюючи розслаблений силует.

З чим носити бермуди

З жакетом. Класичний жакет допоможе створити елегантний міський образ. Бермуди можна доповнити сорочкою, футболкою або тонким гольфом, а з взуття обрати лофери чи балетки.

Зі шкіряною курткою. Для більш зухвалого образу бермуди можна поєднати зі шкіряною курткою. Особливо цікаво виглядатимуть моделі оверсайз. Завершити комплект можна високими чоботами або грубими черевиками.

З об’ємним светром. У прохолодну погоду бермуди добре працюють у парі з теплим светром. Об'ємний верх врівноважує силует, а високі чоботи та щільні колготки роблять образ більш комфортним для осені.

З довгим пальтом. Подовжений верхній одяг створює багатошаровий силует і додає образу більш зібраного вигляду. До такого комплекту підійдуть чоботи до коліна або лофери.

З сорочкою та жилетом. Для офісного або повсякденного образу спробуйте поєднати бермуди з білою сорочкою та трикотажним жилетом. Восени такий комплект можна доповнити тренчем і закритим взуттям.