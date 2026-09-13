Селин Дион выбрала платье Dior для выступления в Париже: чем оно особенное

Каким было платье Селин Дион

Главным образом вечера тало драматическое черное платье с открытым верхом и многослойной юбкой. Наряд состоит из многочисленных слоев полупрозрачной плиссированной ткани, формирующей объемный силуэт, похожий на лепестки цветка.

По замыслу образ отсылает к архивному наследию Dior, в частности, к знаменитому платью Francis Poulenc из коллекции haute couture сезона весна-лето 1950 года.

Над образом Селин Дион работала ее стилистка Энни Хорт, которая вместе с певицей не в первый раз обращается к французскому модному дому.

Драгоценные украшения

Образ дополнили украшения французского ювелирного дома Boucheron. На сцене певица появилась в колье с бриллиантом The Address из коллекции высокого ювелирного искусства Histoire de Style 2026, а также надела кольцо Fuzzy, the Leopard Cat.

"Название колье происходит от исторического адреса самого Boucheron - 26 Place Vendôme, что является символической отсылкой к Парижу, городу, занимающему особое место в сердце певицы", - рассказал бренд.

Почему Селин Дион долгое время не давала больших концертов

Селин Дион не выступала с полноценными концертами с марта 2020 года. Сначала ее мировой тур прервала пандемия COVID-19, а затем возвращение на сцену осложнили проблемы со здоровьем.

В 2022 году певице диагностировали синдром ригидного человека - редкое неврологическое заболевание, вызывающее сильную мышечную скованность и спазмы. По болезни она была вынуждена отменить остальные концерты тура и на несколько лет отойти от масштабных выступлений.

Во время своего камбэка на сцену 12 сентября в Париже артистка не сдержала слез.