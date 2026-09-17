Селена Гомес раскрыла свою бьюти-рутину: что использует артистка

Селена Гомес поделилась своими правилами повседневного макияжа и назвала несколько продуктов, без которых не обходится. Звезда также рассказала, как изменилось ее отношение к собственному облику с подросткового возраста.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Какой макияж Селена Гомес делает каждый день

По словам артистки, ее повседневный макияж достаточно прост и не занимает много времени. Она начинает с тонального основания, которое наносит на все лицо, а затем использует гель для бровей.

После этого Гомес наносит румяна, окрашивает ресницы тушью и добавляет масло для губ.

Большинство средств, которые она назвала, принадлежат ее собственному косметическому бренду Rare Beauty.

"Все достаточно просто. Я использую два нажатия тонального средства и распределяю его кистью по всему лицу. Затем использую свой гель для бровей, а после этого - Bouncy Blush, тушь и масло для губ", - рассказала она.

Артистка отметила, что ей нравится естественный результат макияжа, хотя такой подход выбирают не все.

"Иногда людям не нравится естественный бьюти-образ, но сейчас это в какой-то степени вся моя идентичность", - сказала Гомес.

Гомес о своем ежедневном макияже (фото: instagram.com/selenagomez)

Комплексовала из-за бровей

Отдельно певица рассказала, какие косметические продукты хотела бы иметь в детстве.

"Я бы очень хотела иметь Bouncy Blush и гель для бровей. Когда я была маленькой, очень давно, брови были очень тонкими", - сказала она.

Она также вспомнила, как комплексовала из-за своих густых бровей, поскольку раньше была модна на тонкую форму.

"Я всегда чувствовала себя неуверенно, потому что у меня были очень густые брови, а теперь они в моде. Я люблю ламинирование и люблю использовать гель. Это будто заставляет меня чувствовать себя чуть живее", - поделилась артистка.

По словам Гомес, сейчас она сожалеет только о том, что не научилась принимать эту особенность своей внешности раньше.

"Жаль, что в молодости я не научилась это принимать", - добавила она.

Селена Гомес стеснялась своих бровей (фото: instagram.com/selenagomez)