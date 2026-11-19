RIMOWA создала чемодан в стиле GTA VI с местом для PlayStation 5
Немецкий бренд дорожных аксессуаров RIMOWA объединился с компанией Rockstar Games, чтобы отметить выход долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI. Wave RBC.UA сообщает, что результатом сотрудничества стал необычный чемодан, созданный специально для хранения игровой консоли PlayStation 5 и аксессуаров к ней.
Как выглядит чемодан
Новинка исполнена в эстетике вымышленного города Вайс-Сити (Vice City), который является одним из центральных мест действия игры. Наружную часть чемодана сделали черной, украсив ее изображениями тропических пальмовых листьев.
Дизайн дополняют ярко-розовые акценты и надпись Vice City на багажной бирке. Таким образом, аксессуар совмещает узнаваемый дизайн RIMOWA с неоновой атмосферой GTA VI.
Главная особенность чемодана
Особенностью чемодана стало его наполнение. Внутри предусмотрены специальные отделения для PlayStation 5, два контроллера в соответствующем дизайне и экземпляр самой игры.
Игровая консоль также получила отделку с пальмовыми мотивами и цветными деталями, перекликающимися с внешним видом чемодана.
Впрочем, приобрести необычный комплект в магазинах не получится. RIMOWA и Rockstar Games выпустили его в эксклюзивном формате Friends & Family. Это специальный выпуск, предназначенный для партнеров компаний, а не для широкой продажи.
Стоимость и количество произведенных экземпляров публично не разглашается.
Сотрудничество стало еще одним примером того, как выход GTA VI вдохновляет бренды на необычные коллаборации, объединяя игровую культуру с миром моды и дизайна.