Як виглядає валіза

Новинка виконана в естетиці вигаданого міста Вайс-Сіті (Vice City), яке є одним із центральних місць дії гри. Зовнішню частину валізи зробили чорною, прикрасивши її зображеннями тропічного пальмового листя.

Дизайн доповнюють яскраво-рожеві акценти та напис Vice City на багажній бирці. Таким чином, аксесуар поєднує впізнаваний дизайн RIMOWA з неоновою атмосферою GTA VI.

RIMOWA у стилі у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

RIMOWA у стилі у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

RIMOWA у стилі у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

Головна особливість валізи

Особливістю валізи стало її наповнення. Усередині передбачені спеціальні відділення для PlayStation 5, двох контролерів у відповідному дизайні та примірника самої гри.

Ігрова консоль також отримала оздоблення з пальмовими мотивами та кольоровими деталями, які перегукуються із зовнішнім виглядом валізи.

RIMOWA у стилі у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

Втім, придбати незвичайний комплект у магазинах не вдасться. RIMOWA та Rockstar Games випустили його в ексклюзивному форматі Friends & Family. Це спеціальний випуск, призначений для партнерів компаній, а не для широкого продажу.

Вартість і кількість виготовлених екземплярів публічно не розголошують.

Співпраця стала ще одним прикладом того, як вихід GTA VI надихає бренди на незвичайні колаборації, поєднуючи ігрову культуру зі світом моди та дизайну.