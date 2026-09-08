PUMA впервые в Украине представила коллаборацию с CHER'17

Спортивный бренд PUMA впервые на украинском рынке представил общую коллекцию с локальным модным брендом CHER'17. Wave RBC.UA сообщает, что для бренда это одна из самых масштабных международных коллабораций за всю историю его существования.

Что представлено в коллекции

Коллекция получила название No Plan Is A Plan, которая переводится как "Нет плана - это и есть план". Концепция построена вокруг спонтанности, непредсказуемых ситуаций и моментов, когда реальность вдруг изменяет заранее продуманный сценарий.

Конкретно мысль принятия случайностей стала основой дизайна. В рамках сотрудничества команда CHER'17 переосмыслила классические силуэты PUMA, придав им намеренно несовершенный и "живой" вид.

"Современная жизнь требует импровизации: многие процессы действительно идут "не по плану". Поэтому мы решили посвятить нашу коллаборацию этой спонтанности и раскрыли это из-за нового взгляда на классические модели PUMA", - рассказала креативная директор CHER'17 Татьяна Парфильева.

Одним из основных элементов коллекции стали культовые PUMA Suede. Для совместного релиза модель получила необычное оформление: на поверхности обуви можно увидеть брызги краски, потертости, следы загрязнения и эффект облупленного покрытия.

Вместо того, чтобы скрывать следы активной жизни, дизайнеры сделали их ключевой деталью. Таким образом, то, что обычно воспринимается как недостаток или признак износа, превратилось в элемент эстетики коллекции.

"Мы всегда открыты для экспериментов и поиска новых смыслов в классике. Сотрудничество с CHER'17 - это яркое сочетание спортивного наследия PUMA и смелого локального видения", - отметила бренд-менеджер PUMA Ольга Тищенко.

Что известно о CHER'17

CHER'17 - украинский fashion-бренд, основанный в 2017 году Татьяной Парфильевой и Иваном Кришталем. Сначала это был небольшой киевский шоурум под названием Cherry Land, впоследствии переросший в полноценный бренд одежды. Цифры "17" в названии отсылают к году основания компании.

Бренд вырос из небольшого киевского шоурума в сеть магазинов и активно развивает коллаборации и собственное производство.

Для CHER'17 сотрудничество с PUMA стало важным шагом в развитии бренда и выходе на более широкий международный уровень.

Татьяна Парфильева с мужем (фото: instagram.com/cher17.ua)

"Мы рады быть первым украинским брендом, сделавшим коллаборацию с PUMA. Это еще одна ступенька в развитии CHER'17, которая открывает для нас возможности и на международном уровне", - добавил соучредитель бренда Иван Криштал.

Коллекция CHER'17 x PUMA сочетает узнаваемое спортивное наследие PUMA с характерной эстетикой украинского бренда, превращая несовершенство и случайность в главный акцент образа.