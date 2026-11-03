Пирс Броснан и Фиона Шоу устроили рождественскую вечеринку в новой рекламе Burberry

Что известно о рождественской кампании Burberry

Режиссером видео стал американский кинематографист Гармони Корин. Кампания посвящена не только зимнему празднику, но и 170-летию бренда.

События видео разворачиваются в историческом имении Лонглит в графстве Уилтшир, Англия. Броснан и Шоу сыграли хозяев роскошной рождественской вечеринки.

Среди приглашенных гостей – модель Кара Делевин, сын актера Дилан Броснан, звезда сериала "Бриджертоны" Нико Паркер, актриса сериала "Пачинко" Ким Мин Ха и китайский актер Ву Лей.

Также в ролике появляются Эмма Тинн, маркиза Батская, Габриэль Юнион и баскетболист Дуэйн Уэйд.

Звезды в видео отмечают Рождество по британским традициям - гуляют по живописной местности, играют в праздничные игры, обмениваются подарками и устраивают гонки на гольф-карах.

Завершилась вечеринка дискотекой под зеркальным шаром под песню Do You Wanna Funk Сильвестра и Патрика Каули в 1982 году.



Вошедшее в рождественскую коллекцию Burberry

Также Рэнд представил праздничную коллекцию, центральное место в которой занял кашемир. Среди новинок – обновленные версии культового тренча Kensington в оттенках слоновой кости, черном, темно-синем и нежно-розовом цветах.

В коллекцию вошли кашемировые накидки с меховыми воротниками ягненка, свитера с вышивкой и шарфы House Check, изготовленные в Шотландии.

Помимо одежды Burberry подготовил бархатные косметички, сумки из букле в фирменную клеточку и детские версии культовой верхней одежды бренда.

Не забыли и о домашних любимцах: праздничная линейка включает аксессуары для собак, в том числе свитера и банданы с фирменным принтом.