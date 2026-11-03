Пірс Броснан та Фіона Шоу влаштували різдвяну вечірку в новій рекламі Burberry

Що відомо про різдвяну кампанію Burberry

Режисером відео став американський кінематографіст Гармоні Корін. Кампанія присвячена не лише зимовому святу, а й 170-річчю бренду.

Події відео розгортаються в історичному маєтку Лонгліт у графстві Вілтшир, Англія. Броснан і Шоу зіграли господарів розкішної різдвяної вечірки.

Серед запрошених гостей - модель Кара Делевін, син актора Ділан Броснан, зірка серіалу "Бріджертони" Ніко Паркер, акторка серіалу "Пачінко" Кім Мін Ха та китайський актор Ву Лей.

Також у ролику з’являються Емма Тінн, маркіза Батська, Габріель Юніон та баскетболіст Дуейн Вейд.

Зірки у відео відзначають Різдво за британськими традиціями - гуляють мальовничою місцевістю, грають у святкові ігри, обмінюються подарунками та влаштовують перегони на гольф-карах.

Завершилася вечірка дискотекою під дзеркальною кулею під пісню Do You Wanna Funk Сильвестра та Патріка Каулі 1982 року.



Що увійшло до різдвяної колекції Burberry

Також ренд представив святкову колекцію, центральне місце в якій посів кашемір. Серед новинок - оновлені версії культового тренча Kensington у відтінках слонової кістки, чорному, темно-синьому та ніжно-рожевому кольорах.

До колекції увійшли кашемірові накидки з комірами із хутра ягняти, светри з вишивкою та шарфи House Check, виготовлені у Шотландії.

Окрім одягу, Burberry підготував оксамитові косметички, сумки з букле у фірмову клітинку та дитячі версії культового верхнього одягу бренду.

Не забули й про домашніх улюбленців: святкова лінійка включає аксесуари для собак, зокрема светри та бандани з фірмовим принтом.