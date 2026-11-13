Пикачу, Генгар и Джиглипаф на сабо Crocs: какой будет коллекция к 30-летию Pokémon

Розовую пару выпустят на платформе высотой 41 миллиметр и украсят рельефными нотами
Crocs и Pokémon выпустят три пары сабо к 30-летию франшизы. Пикачу и Генгару появятся на классической модели Classic Clog, а Джиглипаф получит розовую пару на платформе. В Японии продажи стартуют 17 ноября.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Hypebeast.
На верхней части каждой пары разместили объемную мордочку персонажа. Пяточные ремешки украсили эмалированными заклепками в форме покеболов и эмблемами Pokémon.
Узор на подошве подобрали отдельно для каждого героя.
На японском сайте Crocs продажи всех трех моделей запланированы на 17 ноября в 10:00 по местному времени.
Пары с Пикачу и Генгаром будут стоить по 13 200 иен, а модель с Джиглипафом - 13 750 иен. Дата старта продаж в Украине пока не подтвердилась.
Это второй выпуск юбилейной коллекции Crocs и Pokémon. В августе бренды уже представили красно-белые сабо в стиле покебола.
Самой франшизе в 2026 году исполнилось 30 лет. Первые игры Pokémon Red и Pokémon Green вышли в Японии в 1996 году.