Пикачу, Генгар и Джиглипаф на сабо Crocs: какой будет коллекция к 30-летию Pokémon

Crocs и Pokémon выпустят три пары сабо к 30-летию франшизы. Пикачу и Генгару появятся на классической модели Classic Clog, а Джиглипаф получит розовую пару на платформе. В Японии продажи стартуют 17 ноября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Hypebeast .

Как выглядят Crocs с покемонами

На верхней части каждой пары разместили объемную мордочку персонажа. Пяточные ремешки украсили эмалированными заклепками в форме покеболов и эмблемами Pokémon.

Узор на подошве подобрали отдельно для каждого героя.

Пикачу получил ярко-желтый Classic Clog с молниями на подошве. Рисунок отсылает к электрическим способностям покемона.

получил ярко-желтый Classic Clog с молниями на подошве. Рисунок отсылает к электрическим способностям покемона. Генгар воспроизведен на темно-фиолетовой паре Classic Clog. Вдоль подошвы пустили принт, похожий на клубы дыма, а спереди воспроизвели его широкую улыбку.

воспроизведен на темно-фиолетовой паре Classic Clog. Вдоль подошвы пустили принт, похожий на клубы дыма, а спереди воспроизвели его широкую улыбку. Джиглипаф появится на нежно-розовых Classic Platform Clog. На боках подошвы сделали рельефные ноты, напоминающие о колыбельном персонаже. Высота платформы в пяточной части составляет 41 миллиметр.

Когда выйдет коллекция и сколько будет стоить

На японском сайте Crocs продажи всех трех моделей запланированы на 17 ноября в 10:00 по местному времени.

Пары с Пикачу и Генгаром будут стоить по 13 200 иен, а модель с Джиглипафом - 13 750 иен. Дата старта продаж в Украине пока не подтвердилась.

Это второй выпуск юбилейной коллекции Crocs и Pokémon. В августе бренды уже представили красно-белые сабо в стиле покебола.

Самой франшизе в 2026 году исполнилось 30 лет. Первые игры Pokémon Red и Pokémon Green вышли в Японии в 1996 году.