Памела Андерсон, Джиджи Хадид и другие: самые стильные выходы звезд на New York Fashion Week

Кэти Холмс

Актриса стала одной из заметных гостей New York Fashion Week. Она появилась вместе со своим новым бойфрендом - художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Пара посетила показ Cult Gaia и, держась за руки, улыбались фотографам.

Эль Феннинг

Актриса посетила показ Coach, который в этом году был посвящен 85-летию американского бренда. На западе она позировала в красной кожаной карандашной юбке, черной полупрозрачной блузке и берете. Завершением образа стал леопардовый тренч и сумка бренда с белыми звездами.

Памела Андерсон

Одним из самых заметных стало появление звезды на показе Calvin Klein Collection сезона весна-лето 2027. Актриса выбрала длинное молочное платье с тонкими бретелями и квадратным вырезом, дополнив минималистичный образ черными остроносыми туфлями и клатчем. Впоследствии на другом мероприятии она продемонстрировала классический total black.

Синди Кроуфорд

Синди стала одной из главных героинь светских событий NYFW. В рамках недели моды она поддержала дочь Кайю Гербера на вечеринке в честь ее сотрудничества с брендом Re/Done. 60-летняя Кроуфорд появилась в черном сатиновом топе и юбке. Образ она дополнила кожаной курткой и ботинками.

Джиджи Хадид

Одним из ярких событий нынешней недели моды стал показ Tommy Hilfiger в отеле Plaza. Джиджи открыла шоу коллекции весна-лето 2027. Она вышла на подиум в бежевом жакете свободного кроя, белой футболке и широких красных брюках, а дополнила образ темно-синей шляпой-ведром и клатчем.

Показ был посвящен переосмыслению американского преппи-стиля. Бренд соединил классические поло, клетчатые вещи, куртки и рубашки с более современными силуэтами.

Ромео Бекхэм

Финальным образом показа Tommy Hilfiger стал выход Ромео Бекхэма. Сын Дэвида и Виктории закрыл шоу в клетчатом пиджаке, рубашке в полоску и темно-синем галстуке.