Памела Андерсон, Джіджі Гадід та інші: найстильніші виходи зірок на New York Fashion Week

Кеті Голмс

Акторка стала однією з помітних гостей New York Fashion Week. Вона з'явилася разом зі своїм новим бойфрендом - художником Джейсоном Бардом Ярмоскі. Пара відвідала показ Cult Gaia та, тримаючись за руки, усміхалися фотографам.

Ель Феннінг

Акторка відвідала показ Coach, який цього року був присвячений 85-річчю американського бренду. На заході вона позувала у червоній шкіряній спідниці-олівці, чорній напівпрозорій блузці та береті. Завершенням образу став леопардовий тренч і сумка бренду з білими зірками.

Памела Андерсон

Однією з найпомітніших стала поява зірки на показі Calvin Klein Collection сезону весна-літо 2027. Акторка обрала довгу молочну сукню з тонкими бретелями та квадратним вирізом, доповнивши мінімалістичний образ чорними гостроносими туфлями та клатчем. Згодом на іншому заході вона продемонструвала класичний total black.

Сінді Кроуфорд

Сінді стала однією з головних героїнь світських подій NYFW. В межах тижня моди вона підтримала доньку Кайю Гербер на вечірці на честь її співпраці з брендом Re/Done. 60-річна Кроуфорд з’явилася у чорному сатиновому топі на тонких бретелях і спідниці. Образ вона доповнила шкіряною курткою та черевиками.

Джіджі Гадід

Однією з яскравих подій цьогорічного тижня моди став показ Tommy Hilfiger у готелі Plaza. Джіджі відкрила шоу колекції весна-літо 2027. Вона вийшла на подіум у бежевому жакеті вільного крою, білій футболці та широких червоних штанах, а доповнила образ темно-синім капелюхом-відром і клатчем.

Показ був присвячений переосмисленню американського преппі-стилю. Бренд поєднав класичні поло, картаті речі, куртки та сорочки з більш сучасними силуетами.

Ромео Бекхем

Фінальним образом показу Tommy Hilfiger став вихід Ромео Бекхема. Син Девіда та Вікторії закрив шоу у картатому піджаку, сорочці в смужку та темно-синій краватці.