Обновленые Shark Boot и необычные каблуки: Givenchy представил обувь сезона весна-лето 2027
Givenchy представил женскую коллекцию сезона весна-лето 2027 года в Париже в рамках Недели моды. Среди акцентов показа - обновленные Shark Boot с молнией спереди и босоножки с изогнутыми каблуками.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Как выглядит новая обувь Givenchy
Одной из заметных моделей стали обновленные Shark Boot – культовые сапоги Givenchy. Для сезона весна-лето 2027 года Бертон добавила к модели молнию на передней части.
Еще одной заметной моделью стали босоножки с изогнутыми каблуками. Обувь отличалась уникальной формой благодаря верхней части в виде молнии.
Не менее интересны были варианты с пышным декором, танкеткой и кожаными ремешками. Порадовал модный дом и классическими туфлями-лодочками.
Что представил Givenchy в коллекции
Это третья женская коллекция Сары Бертон для французского дома. Дизайнер построила ее вокруг точного кроя, структурированных силуэтов и вещей, которые можно адаптировать к разным ситуациям.
"Я хотела создать ощущение баланса и ясности. Гардероб, который придаст точности и простоты одежды, пока мы двигаемся через множество перспектив и постоянное движение нашей жизни", - отметила Бертон.
На подиуме появились платья с контрастными цветными блоками и вырезами, кожаные брюки, кожаные шорты, необычные рубашки и костюмы с четкими линиями.
Отдельную часть составили вечерние образы, в том числе платья с бахромой, кожаные, приталенные и асимметричные варианты.
Коллекцию также дополнили сумки в форме полумесяца в желтом, темно-синем и белом цветах.