Оновлені Shark Boot і незвичні підбори: Givenchy представив взуття сезону весна-літо 2027

Як виглядає нове взуття Givenchy

Однією з помітних моделей стали оновлені Shark Boot - культові чоботи Givenchy. Для сезону весна-літо 2027 Бертон додала до моделі блискавку на передній частині.

Ще однією помітною моделлю стали босоніжки з вигнутими підборами. Взуття вирізнялося унікальною формою завдяки верхній частині у вигляді блискавки.

Не менш цікавими були варіанти з пишним декором, танкеткою та шкіряними ремінцями. Потішив модний дім і класичними туфлями-човниками.



Що представив Givenchy у колекції

Це третя жіноча колекція Сари Бертон для французького дому. Дизайнерка побудувала її навколо точного крою, структурованих силуетів і речей, які можна адаптувати до різних ситуацій.

"Я хотіла створити відчуття балансу та ясності. Гардероб, який додасть точності й простоти одягу, поки ми рухаємося крізь безліч перспектив і постійний рух нашого життя", - зазначила Бертон.

На подіумі з'явилися сукні з контрастними кольоровими блоками та вирізами, шкіряні штани, короткі шкіряні шорти, незвичайні сорочки та костюми з чіткими лініями.

Окрему частину склали вечірні образи, зокрема сукні з бахромою, шкіряні, притателені та асиметрічні варіанти.

Колекцію також доповнили сумки у формі півмісяця в жовтому, темно-синьому та білому кольорах.