Новые образы Зендеи и Тимоти Шаламе: Vogue раскрыл детали костюмов "Дюны 3"

Как изменились костюмы в "Дюне 3"

События третьей части разворачиваются спустя примерно 20 лет после финала предыдущего фильма.

По словам Вест, этот временной скачок повлиял не только на внешность героев, но и на общую эстетику фильма.

Если раньше костюмы сочетали современные и средневековые мотивы, то теперь дизайнер обратилась к эпохе Возрождения, живописи Франсиско Гои, религиозной одежды и работ Кристобаля Баленсиаги.

Особое внимание команда уделила тому, как одежда передает внутренние смены персонажей.

К примеру, Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе больше не выглядит молодым наследником престола.

Теперь он могущественный император, живущий с обузой собственных решений.

Для него создали тяжелые мантии из плотных тканей, кожи и сложной вышивки.

Тимоти Шаламе (кадр из фильма "Дюна-3")

Одним из неожиданных источников вдохновения стал американский миллиардер Говард Гьюз, который в конце жизни почти полностью изолировался от мира.

Зато Чани, которую играет Зендея, сохранила тесную связь с культурой фремен. Ее одежда остается практичной, сдержанной и приближенной к традиционному пустынному снаряжению.

Зендея (кадр из фильма "Дюна-3")

Голубой "мех кита" для Флоренс Пью и образ из фильма ужасов для Ани Тейлор-Джой

Одним из интереснейших костюмов стала накидка императрицы Ирулан, роль которой исполняет Флоренс Пью.

В литературном первоисточнике упоминался необычный материал - "мех синего кита".

Чтобы передать эту фантастическую текстуру, команда обнаружила в Италии искусственную ткань ледяного голубого оттенка с характерным блеском.

Флоренс Пью (кадр из фильма "Дюна-3")

В гардеробе Ирулан преобладает синий цвет, который должен подчеркивать его одиночество и несчастливый брак.

Образы дополнили складными металлическими головными уборами, созданными вручную.

Не менее необычный наряд получила Алия Атрейдес в исполнении Ани Тейлор-Джой.

Ее образы в основном белые, с длинными силуэтами и религиозными мотивами.

Дизайнер вдохновлялась живописью Джотто, суфийской одеждой и фотографией иранской женщины в белом чадоре и темных очках.

Еще одним неожиданным референсом стал фильм ужасов "Кэрри" в 1976 году. В частности, его знаменитая сцена с героиней, покрытой кровью, повлияла на один из образов Алии.

Как выглядят Роберт Паттинсон и Джейсон Момоа

В третьей части франшизы Роберт Паттинсон сыграет Скайтейла – персонажа, способного менять внешность.

Для его костюмов Жаклин Вест исследовала историю папского двора в Авиньоне и религиозные образы прошлых веков. Дизайнер стремилась сделать персонажа визуально тревожным и угрожающим.

В актерский состав также вернется Джейсон Момоа. Он сыграет Гайта – генетически созданную копию Дункана Айдаго.

Его костюмы, напротив, выглядят роскошно, ведь персонажа фактически представляют императору как особый подарок.

Джейсон Момоа (кадр из фильма "Дюна-3")

Отдельным вызовом для художников стали защитные костюмы, помогающие жителям Арракиса выживать в пустыне.

В новом фильме они стали обжатыми и более обтекаемыми, напоминая снаряжение для дайвинга.

Их изготовляли из специально разработанной лайкры с резиноподобным покрытием, сочетая эластичную ткань с твердыми формованными деталями.

Кроме того, из-за экстремальной жары на съемочной площадке для актеров создали специальные системы охлаждения. Под костюмами проходили трубки, которыми циркулировала холодная вода.

Несмотря на использование современных технологий, Вест не отказалась от традиционных материалов. Часть тканей для императорских мантий изготовляли вручную итальянские мастера.

Когда выйдет "Дюна 3"

Третья часть станет завершением кинотрилогии Дэнни Вильнева, основанной на романах Фрэнка Герберта.

В центре сюжета окажется Пол Атрейдес, после почти двух десятилетий правления вынужденный противостоять новым угрозам, политическим сговорам и последствиям собственной власти.

В свои роли вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон и Хавьер Бардем. Среди новых участников актерского состава – Роберт Паттинсон.

Мировая премьера фильма "Дюна: Часть третья" запланирована на декабрь 2026 года. В США фильм выйдет 18 декабря, а международный прокат начнется с 16 декабря.