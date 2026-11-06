Нові образи Зендеї та Тімоті Шаламе: Vogue розкрив деталі костюмів "Дюни 3"

Як змінилися костюми у "Дюні 3"

Події третьої частини розгортаються приблизно через 20 років після фіналу попереднього фільму.

За словами Вест, цей часовий стрибок вплинув не лише на зовнішність героїв, а й на загальну естетику стрічки.

Якщо раніше костюми поєднували сучасні та середньовічні мотиви, то тепер дизайнерка звернулася до епохи Відродження, живопису Франсіско Гої, релігійного вбрання та робіт Крістобаля Баленсіаги.

Особливу увагу команда приділила тому, як одяг передає внутрішні зміни персонажів.

Наприклад, Пол Атрейдес у виконанні Тімоті Шаламе більше не виглядає молодим спадкоємцем престолу.

Тепер він могутній імператор, який живе з тягарем власних рішень.

Для нього створили важкі мантії зі щільних тканин, шкіри та складної вишивки.

Тімоті Шаламе (кадр з фільму "Дюна-3")

Одним із несподіваних джерел натхнення став американський мільярдер Говард Г'юз, який наприкінці життя майже повністю ізолювався від світу.

Натомість Чані, яку грає Зендея, зберегла тісний зв'язок із культурою фременів. Її одяг залишається практичним, стриманим і наближеним до традиційного пустельного спорядження.

Зендея (кадр з фільму "Дюна-3")

Блакитне "хутро кита" для Флоренс П'ю та образ із фільму жахів для Ані Тейлор-Джой

Одним із найцікавіших костюмів стала накидка імператриці Ірулан, роль якої виконує Флоренс П'ю.

У літературному першоджерелі згадувався незвичайний матеріал - "хутро синього кита".

Щоб передати цю фантастичну текстуру, команда знайшла в Італії штучну тканину крижаного блакитного відтінку з характерним блиском.

Флоренс П'ю (кадр з фільму "Дюна-3")

У гардеробі Ірулан переважає синій колір, який має підкреслювати її самотність і нещасливий шлюб.

Образи доповнили складними металевими головними уборами, створеними вручну.

Не менш незвичайне вбрання отримала Алія Атрейдес у виконанні Ані Тейлор-Джой.

Її образи переважно білі, з довгими силуетами та релігійними мотивами.

Дизайнерка надихалася живописом Джотто, суфійським одягом і фотографією іранської жінки у білому чадорі та темних сонцезахисних окулярах.

Ще одним несподіваним референсом став фільм жахів "Керрі" 1976 року. Зокрема, його знаменита сцена з героїнею, вкритою кров'ю, вплинула на один з образів Алії.

Який вигляд матимуть Роберт Паттінсон і Джейсон Момоа

У третій частині франшизи Роберт Паттінсон зіграє Скайтейла - персонажа, здатного змінювати зовнішність.

Для його костюмів Жаклін Вест досліджувала історію папського двору в Авіньйоні та релігійні образи минулих століть. Дизайнерка прагнула зробити персонажа візуально тривожним і загрозливим.

До акторського складу також повернеться Джейсон Момоа. Він зіграє Гайта - генетично створену копію Дункана Айдаго.

Його костюми, навпаки, мають розкішний вигляд, адже персонажа фактично представляють імператору як особливий дарунок.

Джейсон Момоа (кадр з фільму "Дюна-3")

Окремим викликом для художників стали захисні костюми, які допомагають мешканцям Арракіса виживати в пустелі.

У новому фільмі вони стали обтислими й більш обтічними, нагадуючи спорядження для дайвінгу.

Їх виготовляли зі спеціально розробленої лайкри з гумоподібним покриттям, поєднуючи еластичну тканину з твердими формованими деталями.

Крім того, через екстремальну спеку на знімальному майданчику для акторів створили спеціальні системи охолодження. Під костюмами проходили трубки, якими циркулювала холодна вода.

Попри використання сучасних технологій, Вест не відмовилася від традиційних матеріалів. Частину тканин для імператорських мантій виготовляли вручну італійські майстри.

Коли вийде "Дюна 3"

Третя частина стане завершенням кінотрилогії Дені Вільнева, заснованої на романах Френка Герберта.

У центрі сюжету опиниться Пол Атрейдес, який після майже двох десятиліть правління змушений протистояти новим загрозам, політичним змовам і наслідкам власної влади.

До своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Ребекка Фергюсон і Хав'єр Бардем. Серед нових учасників акторського складу - Роберт Паттінсон.

Світова прем'єра фільму "Дюна: Частина третя" запланована на грудень 2026 року. У США стрічка вийде 18 грудня, а міжнародний прокат розпочнеться з 16 грудня.