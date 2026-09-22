Нежно и элегантно: Эмма Уотсон покорила появлением в необычном платье с цветами

Эмма Уотсон выбрала платье с живыми цветами

Для особенного события актриса вместе со своим стилистом Джаредом Элнером создала необычный образ. Черное платье с открытыми плечами было изготовлено из переделанного бархата, приобретенного в центре Лос-Анджелеса.

Главной деталью наряда стали живые белые цветы. К работе над образом привлекли местного флориста Энтони Масло. В день мероприятия он вместе с командой вручную прикрепил к платью каждый цветок.

Для декора использовали четыре вида орхидей фаленопсиса, два вида дендробиумов, а также две лилии - нерине и глориозу.

Что символизировало платье

По словам Уотсон, она хотела, чтобы образ был связан с главной идеей музея - искусством рассказывать истории. Она также стремилась напомнить о ценности природы и ее ресурсов.

"Поскольку цветы не могли остаться такими, какие были, они стали напоминанием о том, что нужно жить настоящим и ценить красоту в тот момент, когда она появляется" - отметила актриса.

Не менее продуманы были и аксессуары. Сумку и украшения Уотсон изготовили из переработанного стекла ручной работы. Этот материал можно многократно переплавлять и создавать новые изделия без потери качества.

За прическу актрисы отвечал стилист Дэниел Мун. Он описал ее как эфемерную и необычную, способную дополнить природную концепцию платья. Макияж создала визажистка Кэти Меллингер.

После завершения мероприятия цветы не выбросили, а осторожно сняли. Их планируют спрессовать, чтобы сберечь как сувениры.