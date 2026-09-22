Ніжно та елегантно: Емма Вотсон підкорила появою у незвичній сукні з квітами

Емма Вотсон обрала сукню з живими квітами

Для особливої події акторка разом зі своїм стилістом Джаредом Елнером створила незвичайний образ. Чорна сукня з відкритими плечима була виготовлена з переробленого оксамиту, придбаного в центрі Лос-Анджелеса.

Головною деталлю вбрання стали живі білі квіти. До роботи над образом залучили місцевого флориста Ентоні Масло. У день заходу він разом із командою вручну прикріпив до сукні кожну квітку.

Для декору використали чотири види орхідей фаленопсис, два види дендробіумів, а також дві лілії - неріне та глоріозу.

Що символізувала сукня

За словами Вотсон, вона хотіла, щоб образ був пов'язаний із головною ідеєю музею - мистецтвом розповідати історії. Вона також прагнула нагадати про цінність природи та її ресурсів.

"Оскільки квіти не могли залишитися такими, якими були, вони стали нагадуванням про те, що треба жити сьогоденням і цінувати красу в той момент, коли вона з'являється" - зазначила акторка.

Не менш продуманими були й аксесуари. Сумку та прикраси Вотсон виготовили з переробленого скла ручної роботи. Цей матеріал можна багаторазово переплавляти та створювати з нього нові вироби без втрати якості.

За зачіску акторки відповідав стиліст Деніел Мун. Він описав її як ефемерну та незвичну, здатну доповнити природну концепцію сукні. Макіяж створила візажистка Кеті Меллінгер.

Після завершення заходу квіти не викинули, а обережно зняли. Їх планують спресувати, щоб зберегти як сувеніри.