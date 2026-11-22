Как выглядит национальный костюм Анны Никоновой

Основой для создания образа стала золотая скифская пектораль - уникальная археологическая достопримечательность, найденная в 1971 году в кургане Толстая Могила вблизи города Покров в Днепропетровской области.

"Она символизирует богатство украинской земли, глубину ее истории и культурное взаимодействие народов", - говорится в описании образа.

Анна Никова (фото: instagram.com/missukraine_universe)

В композиции наряда также объединили мотивы разных регионов. Морские элементы олицетворяют Юг и Крым, пшеница, лошади и цветы символизируют плодородие украинской земли, а деревья и фигурки животных отсылают к природе Севера.

На черном бархате разместили тысячи деталей ручной работы, металлические элементы, янтарь и жемчужины. Образ дополняют янтарная тиара и черная шифоновая фата с золотистой отделкой.

Украинский костюм для "Мисс Вселенная-2026" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Отдельную символику имеют стреляные гильзы на рукавах костюма. Они напоминают о борьбе Украины за свободу и независимость.

"Сегодня, когда война угрожает историческому наследию Украины, костюм становится символом его сохранения и признательности всем, кто помогает ее защищать", - описали авторы.

Над созданием образа работал дизайнер Василий Католик вместе с командой Katolic Atelier. К работе присоединились около десяти мастеров, которые производили отделку и декоративные элементы по принципам haute couture.

Когда состоится финал "Мисс Вселенная 2026"

Финал 75 конкурса красоты запланирован на 24 ноября 2026 года. Конкурс национальных костюмов состоялся 21 ноября, где участники представляли образы, посвященные культуре и традициям своих стран.

Для Никовой выход в этом костюме имел особое значение, ведь ее бабушка всю жизнь работала в Музее исторических драгоценностей Украины, где хранилась золотая пектораль. В детстве она часто приходила туда с братьями и сестрами и мечтала примерить это сокровище.