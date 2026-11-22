Як виглядає національний костюм Анни Ніконової

Основою для створення образу стала золота скіфська пектораль - унікальна археологічна пам’ятка, знайдена у 1971 році в кургані Товста Могила поблизу міста Покров на Дніпропетровщині.

"Вона символізує багатство української землі, глибину її історії та культурну взаємодію народів", - йдеться в описі образу.

Анна Нікова (фото: instagram.com/missukraine_universe)

У композиції вбрання також поєднали мотиви різних регіонів. Морські елементи уособлюють Південь і Крим, пшениця, коні та квіти символізують родючість української землі, а дерева й фігурки тварин відсилають до природи Півночі.

На чорному оксамиті розмістили тисячі деталей ручної роботи, металеві елементи, бурштин і перлини. Образ доповнюють бурштинова тіара та чорна шифонова фата із золотистим оздобленням.

Український костюм для "Міс Всесвіт-2026" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Окрему символіку мають стріляні гільзи на рукавах костюма. Вони нагадують про боротьбу України за свободу та незалежність.

"Сьогодні, коли війна загрожує історичній спадщині України, костюм стає символом її збереження та вдячності всім, хто допомагає її захищати", - описали автори.

Над створенням образу працював дизайнер Василій Католік разом із командою Katolic Atelier. До роботи долучилися близько десяти майстрів, які виготовляли оздоблення та декоративні елементи за принципами haute couture.

Коли відбудеться фінал "Міс Всесвіт 2026"

Фінал 75-го конкурсу краси запланований на 24 листопада 2026 року. Конкурс національних костюмів відбувся 21 листопада, де учасниці представляли образи, присвячені культурі та традиціям своїх країн.

Для Нікової вихід в цьому костюмі мав особливе значення, адже її бабуся усе життя працювала в Музеї історичних коштовностей України, де зберігалася золота пектораль. У дитинстві вона часто приходила туди з братами та сестрами і мріяла приміряти цей скарб.