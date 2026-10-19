В необычном деловом образе: Николь Кидман покорила появлением на шоу Victoria's Secret

Актриса выбрала костюм с галстуком и юбкой-карандашом
Голливудская актриса Николь Кидман привлекла внимание на показе Victoria's Secret в Лос-Анджелесе. Для выхода звезда выбрала образ в деловом стиле с провокационными деталями.
Детальнее о модном выходе звезды пишет Wave RBC.UA.
59-летняя актриса появилась на событии в белоснежной рубашке с воротником и черной юбке-карандаш с высокой посадкой. Особенностью последней стали швы, напоминавшие элементы пояса для чулок.
Интересным акцентом образа стал галстук насыщенного розового цвета с черными полосами. Он придал сдержанному костюму яркости и удачно сочетался с эстетикой Victoria's Secret.
Кидман дополнила ансамбль черными туфлями с острыми носками и бордовым клатчем Chanel. Завершали выход макияж с выразительным акцентом на глаза.
Образ актрисы создал стилист Джейсон Болден. Он выбрал для нее комплект из коллекции осень-зима 2026 бренда Jean Paul Gaultier.
Помимо стильного наряда, актриса поразила реакциями во время дефиле моделей. Она не скрывала эмоции.
Осеннюю коллекцию 2026 года создал Дюран Лантинк, креативный директор модного дома. В нем нидерландский дизайнер переосмыслил классический крой, костюмы и архивные коды модного дома.
Источником вдохновения для модельера стала Марлен Дитрих - актриса, сочетавшая в своем стиле женственность и маскулинность. Именно поэтому в образах можно было увидеть четкие линии кроя и сочетание традиционно мужских и женских элементов гардероба.