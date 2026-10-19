У незвичному діловому образі: Ніколь Кідман підкорила появою на шоу Victoria's Secret

Голлівудська акторка Ніколь Кідман привернула увагу на показі Victoria's Secret у Лос-Анджелесі. Для виходу зірка обрала образ в діловому стилі з провокаційними деталями.

Як виглядав образ Ніколь Кідман

59-річна акторка з'явилася на заході у білосніжній сорочці з коміром і чорній спідниці-олівці з високою посадкою. Особливістю останньої стали шви, що нагадували елементи пояса для панчіх.

Цікавим акцентом образу стала краватка насиченого рожевого кольору з чорними смугами. Вона додала стриманому костюму яскравості й вдало перегукувалася з естетикою Victoria's Secret.



Кідман доповнила ансамбль чорними туфлями з гострими носками та бордовим клатчем Chanel. Завершували вихід макіяж із виразним акцентом на очі.

Образ акторки створив стиліст Джейсон Болден. Він обрав для неї комплект із колекції осінь-зима 2026 року бренду Jean Paul Gaultier.

Крім стильного вбрання, акторка вразила реакціями під час дефелі моделей. Вона не приховувала емоції.



Що відомо про колекцію Jean Paul Gaultier

Осінню колекцію 2026 року створив Дюран Лантінк, креативний директор модного дому. У ній нідерландський дизайнер переосмислив класичний крій, костюми та архівні коди модного дому.

Джерелом натхнення для модельєра стала Марлен Дітріх - акторка, яка поєднувала у своєму стилі жіночність і маскулінність. Саме тому в образах можна було побачити чіткі лінії крою та поєднання традиційно чоловічих і жіночих елементів гардероба.