Наталка Денисенко показала фото со свадьбы: разбираем образы невесты

Какой была свадьба Денисенко и Ярошенко

Актриса во второй раз вышла замуж 8 августа, после чего сменила фамилию в соцсетях. Праздник длился три дня, а среди гостей были как близкие, так и звездные друзья.

"Празднование свадьбы растянулось на 3 дня, но это было что-то невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник", - поделилась впечатлениями звезда.

На кадрах влюбленные не скрывают эмоций - нежно обнимаются и целуются, позируя среди роскошного белого декора, цветочных композиций и праздничных спецэффектов.

На одном из фото можно увидеть, как Юрий не сдерживает чувства во время речи любимой.

Какой была свадьба Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Свадебные образы невесты

Для особого дня актриса подготовила сразу несколько нарядов. Каждый из них отличался по настроению и стилистике - от классического платья невесты до более смелого и игривого наряда для вечеринки.

На главной церемонии у воды она предстала в белом приталенном платье с пышной юбкой. Традиционный образ дополнили длинная фата, жемчужные бусы и букет из белых роз.

Наталка Денисенко в образе невесты (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Для вечерней части празднования актриса выбрала совсем другое настроение - короткое платье с бахромой. Игривый наряд отлично соответствовал атмосфере вечеринки и позволял свободно танцевать. Судя по описанию в посте звезды, оба наряда принадлежит бренду KATY CORSO.

Денисенко в мини-платье (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Также звезда поразила гостей кружевным нарядом "Голубка" от бренда DARKA, который дополнила украшением на голове.

Денисенко в платье "Голубка" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)