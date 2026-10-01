"Нам искренне жалко". Бренд Syndicate снял с продажи футболку с резонансной надписью о войне
Киевский бренд уличной моды Syndicate снял с продажи футболку с надписью "Sorry, It's My First War" ("Извините, это моя первая война") после негативной реакции в соцсетях. Часть пользователей обвинила бренд в монетизации войны, в то время как другие восприняли фразу как проявление самоиронии.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление бренда в Instagram.
Как Syndicate отреагировал на критику
Бренд объяснил, что сначала создавал футболку как часть коллекции SS27 и показа на Ukrainian Fashion Week.
"Она не задумывалась как отдельный коммерческий продукт, а была частью всеобщей истории об опыте жизни в войне, растерянности, черном юморе и нашей реальности", - объяснили там.
После показа команда Syndicate получила многочисленные запросы от людей, желающих приобрести футболку. Именно это послужило причиной решения выпустить ее отдельным дропом.
Бренд отметил, что надпись обсуждали внутри команды и с разными людьми еще до запуска. Они пытались оценить, как фраза может восприниматься вне контекста показа.
"Но даже с этими обсуждениями мы не учли весь спектр возможных реакций. В основе этого решения не было желания сыграть на теме войны или показать легкомысленное отношение к ней", - отметил бренд.
Лицами коллекции стали, в частности, соучредительница YouTube-шоу "Ебаут" Нати Гресько, которая в 2024 году присоединилась к ВСУ, и дизайнер и создательница бренда Ирина Василевская.
В итоге Syndicate решил снять "Sorry, It's My First War" с продажи.
"Людей много. Опытов много. Контекстов тоже. Сейчас мы видим реакцию, которой не увидели до запуска. За что нам искренне жаль. Мы снимаем "Sorry, It's My First War" с продажи", - заявил бренд.
Как в сети отреагировали на футболку и решение бренда
Часть пользователей раскритиковала Syndicate за монетизацию и романтизацию войны. В то же время были и те, кто воспринял фразу как самоироническое высказывание об опыте жизни в условиях войны и не согласился с критикой.
- "Это странно делать из страшной войны моду… Война - это страшно. Никак не модно".
- "Вау, монетизация войны… Мы берем пример с вестернов, которые тянут прикол, что может начаться Третья мировая война… Там люди умирают, а вы здесь сидите и ищете способы, как сделать войну милее и silly".
- "Поняла идею, которую закладывали в принт, но чувствую дискомфорт, воображая, что одеваю ее... Последние месяцы настолько жутки, что уже не смешно и потому неловко от этой надписи и ее "вайба".
- "Ставить ценник на что угодно по теме этой войны - это верх цинизма. Если вы увидели в этом сильный полезный месседж - ок, делайте благотворительно. Ну и эта классика: ой-ой извинились и все топ".
- "Я боевая ветеранка и считаю надпись офигенной".