"Нам щиро шкода". Бренд Syndicate зняв із продажу футболку з резонансним написом про війну
Київський бренд вуличної моди Syndicate зняв із продажу футболку з написом "Sorry, It's My First War" ("Вибачте, це моя перша війна") після негативної реакції в соцмережах. Частина користувачів звинуватила бренд у монетизації війни, тоді як інші сприйняли фразу як прояв самоіронії.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву бренду в Instagram.
Як Syndicate відреагував на критику
Бренд пояснив, що спочатку створював футболку як частину колекції SS27 та показу на Ukrainian Fashion Week.
"Вона не задумувалася як окремий комерційний продукт, а була частиною загальної історії про досвід життя у війні, розгубленість, чорний гумор і нашу реальність", - пояснили там.
Після показу команда Syndicate отримала численні запити від людей, які хотіли придбати футболку. Саме це стало причиною рішення випустити її окремим дропом.
Бренд зазначив, що напис обговорювали всередині команди та з різними людьми ще до запуску. Вони намагалися оцінити, як фраза може сприйматися за межами контексту показу.
"Але навіть з цими обговореннями ми не врахували всього спектра можливих реакцій. В основі цього рішення не було бажання зіграти на темі війни чи показати легковажне ставлення до неї", - зазначив бренд.
Обличчями колекції стали, зокрема, співзасновниця YouTube-шоу "Ебаут" Наті Гресько, яка у 2024 році долучилася до лав ЗСУ, та дизайнерка і творчиня бренду Ірина Василевська.
Зрештою Syndicate вирішив зняти "Sorry, It's My First War" з продажу.
"Людей багато. Досвідів багато. Контекстів теж. Зараз ми бачимо реакцію, якої не побачили до запуску. За що нам щиро шкода. Ми знімаємо "Sorry, It's My First War" з продажу", - наостановок заявив бренд.
Як в мережі відреагували на футболку та рішення бренду
Частина користувачів розкритикувала Syndicate за монетизацію та романтизацію війни. Водночас були й ті, хто сприйняв фразу як самоіронічне висловлювання про досвід життя в умовах війни та не погодився з критикою.
- "Це дивно робити зі страшної війни моду… Війна - це страшно. Ніяк не модно".
- "Вау, монетизація війни… Ми беремо приклад з вестернів, які тягнуть прикол, що може початися Третя світова війна… Там люди помирають, а ви тут сидите й шукаєте способи, як зробити війну "миліше" та “silly".
- "Зрозуміла ідею, яку закладали у принт, але відчуваю дискомфорт, уявляючи, що вдягаю її... Останні місяці настільки моторошні, що вже не смішно і тому ніяково від цього напису і його "вайбу".
- "Ставити цінник на будь що по темі цієї війни - це верх цинізму. Якшо ви побачили в цьому сильний корисний меседж - ок, робіть благодійно. Ну і ця класика: ой-ой повибачались і все топ".
- "Я бойова ветеранка і вважаю напис офігенним".