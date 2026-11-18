Как выглядела мокрая укладка Лоуренс

Волосы гладко зачесали назад, открыв лицо и жемчужные серьги-подвески. Блеск прядей соединили с макияжем в чудесных тонах.

Как сообщает Just Jared, украшения актрисы были от Fred Leighton.

Лоуренс также объединила черный жакет от смокинга с мини-юбкой из весенней коллекции Dior 2027 года.

У жакета были широкие лацканы и объемные детали на бедрах, подчеркивавших талию. По описанию WWD, светлую юбку украсили перьями.

Аксессуаром стала Dior Cygnet Minaudière – небольшая вечерняя сумка в форме лебедя. В комплект актриса подобрала черные атласные туфли с открытым носком.

Дженнифер Лоуренс (фото: Getty Images)

За что Лоуренс получила награду

На церемонии в Lavan Midtown актриса и биотехнологическая предпринимательница Ясмина Аганович получили награду в категории Founder of the Year.

Их отметили за mes - бренд средств по уходу за волосами, который они запустили 27 октября.

В первую линейку вошли маска для восстановления волос, сыворотка для обновления укладки и спрей для объема. Название mes° произносят как английское mess, то есть "беспорядок".

"Я хотела чего-то, что бы вписывалось в хаос повседневной жизни", - объяснила Лоуренс в интервью InStyle по случаю запуска бренда.

Напомним, Beauty Inc Awards – ежегодная премия редакции WWD, отмечающая людей, бренды и продукты индустрии красоты.

В этом году награду Creator of the Year получила бьютиблогерка Микайла Ногейра.