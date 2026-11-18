Як виглядала мокра укладка Лоуренс

Волосся гладко зачесали назад, відкривши обличчя й перлинні сережки-підвіски. Блиск пасом поєднали з макіяжем у нюдових тонах.

Як повідомляє Just Jared, прикраси акторки були від Fred Leighton.

Лоуренс також поєднала чорний жакет від смокінга з мініспідницею з весняної колекції Dior 2027 року.

У жакета були широкі лацкани й об'ємні деталі на стегнах, які підкреслювали талію. За описом WWD, світлу спідницю оздобили пір'ям.

Аксесуаром стала Dior Cygnet Minaudière - невелика вечірня сумка у формі лебедя. До комплекту акторка підібрала чорні атласні туфлі з відкритим носком.

Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)

За що Лоуренс отримала відзнаку

На церемонії в Lavan Midtown акторка та біотехнологічна підприємниця Ясміна Аганович отримали нагороду в категорії Founder of the Year.

Їх відзначили за mes° - бренд засобів для догляду за волоссям, який вони запустили 27 жовтня.

До першої лінійки ввійшли маска для відновлення волосся, сироватка для оновлення укладки та спрей для об'єму. Назву mes° вимовляють як англійське mess, тобто "безлад".

"Я хотіла чогось, що вписувалося б у хаос повсякденного життя", - пояснила Лоуренс в інтерв'ю InStyle з нагоди запуску бренду.

Нагадаємо, Beauty Inc Awards - щорічна премія редакції WWD, яка відзначає людей, бренди та продукти індустрії краси.

Цього року нагороду Creator of the Year отримала б'ютіблогерка Мікайла Ногейра.