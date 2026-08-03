Модный маникюр в горошек: 5 дизайнов, которые стоит повторить

Что известно о тренде маникюра в горошек

Дизайн с точками уже давно стал классикой в нейл-арте, однако в последнее время он снова приобрел популярность благодаря возвращению ретроэстетики и любви к более игривым образам.

Сегодня горошек часто можно увидеть в модных коллекциях одежды, аксессуарах и макияже, а в последние несколько лет и в маникюре.

Главное преимущество такого оформления - универсальность. Маленькие аккуратные точечки выглядят сдержанно и минималистично, а разноцветные создают более смелый и яркий эффект.



Для создания такого дизайна мастера используют специальный дотс - инструмент с круглым наконечником, с помощью которого легко сделать одинаковые точки.

В то же время повторить простой вариант можно самостоятельно с помощью тонкой кисти или других подручных средств.

Какой маникюр в горошек сделать: самые эффектные дизайны

Классический черно-белый

Сочетание белого покрытия с черными точками или наоборот является одним из наиболее универсальных вариантов. Такой маникюр напоминает стиль ретро и подходит к разным образам.

Чтобы дизайн выглядел более интересно, можно сделать акцент лишь на нескольких ногтях, а остальное оставить однотонными. Также популярным остается вариант с разным расположением точек - хаотическим или симметричным.



В пастельных оттенках

Для любителей нежного маникюра подойдут пастельные цвета. Бежевый, розовый, голубой или лавандовый фон с маленькими точками создает легкий и романтичный дизайн.

Такой вариант особенно актуален в теплое время года, когда хочется придать образу свежести и яркости.



Французский маникюр

Еще один способ обновить френч - добавить к нему принт polka dot. Точки можно расположить на нескольких или всех ногтях.

Кроме того, можно использовать разные оттенки. Например, на одной руке сделать белый френч с точками, а на другой - голубой. Отличный способ добавить маникюру больше индивидуальности.



Кошачий глаз

Сочетание эффекта "кошачий глаз" и точечного дизайна подойдет тем, кто хочет придать маникюру больше яркости и выразительности. В качестве основы можно выбрать светло-розовый, молочный или нюдовый оттенок.

Благодаря мерцающему покрытию и контрастным элементам такой вариант выглядит необычно и сразу привлекает внимание.



Яркий маникюр

Тем, кто предпочитает более смелые решения, подойдет цветной маникюр. В качестве базового цвета можно выбрать нежный светло-розовый или молочный оттенок.

На нежную основу нейл-мастера наносят темно-малиновые точечки, благодаря которым маникюр приобретает дополнительный яркий акцент.