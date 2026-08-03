Модний манікюр в горошок: 5 дизайнів, які варто повторити

Що відомо про тренд манікюру в горошок

Дизайн із цятками вже давно став класикою у нейл-арті, однак останнім часом він знову набув популярності завдяки поверненню ретроестетики та любові до більш грайливих образів.

Сьогодні горошок часто можна побачити у модних колекціях одягу, аксесуарах та макіяжі, а в останні кілька років і в манікюрі.

Головна перевага такого оформлення - універсальність. Маленькі акуратні цятки мають стриманий та мінімалістичний вигляд, а різнокольорові створюють більш сміливий і яскравий ефект.



Для створення такого дизайну майстри використовують спеціальний дотс - інструмент із круглим наконечником, за допомогою якого легко зробити однакові цятки.

Водночас повторити простий варіант можна самостійно за допомогою тонкого пензля або інших підручних засобів.

Який манікюр в горох зробити: найефектніші дизайни

Класичний чорно-білий

Поєднання білого покриття з чорними крапками або навпаки є одним з найбільш універсальних варіантів. Такий манікюр нагадує стиль ретро та пасує до різних образів.

Щоб дизайн виглядав цікавіше, можна зробити акцент лише на кількох нігтях, а решту залишити однотонними. Також популярним залишається варіант із різним розташуванням крапок - хаотичним або симетричним.



У пастельних відтінках

Для тих, хто любить ніжний манікюр, підійдуть пастельні кольори. Бежевий, рожевий, блакитний або лавандовий фон із маленькими крапками створює легкий і романтичний дизайн.

Такий варіант особливо актуальний у теплу пору року, коли хочеться додати образу свіжості та яскравості.



Французький манікюр

Ще один оновити класичний френч - додати до нього принт polka dot. Цятки можна розташувати на кількох або всіх нігтях.

Крім того, можна використати різні відтінки. Наприклад, на одній руці зробити білий френч з крапками, а на іншій - блакитний. Чудовий спосіб додати манікюру більше індивідуальності.



Котяче око

Поєднання ефекту "котяче око" та крапкового дизайну підійде тим, хто хоче додати манікюру більше яскравості та виразності. Для основи можна обрати світло-рожевий, молочний або нюдовий відтінок.

Завдяки мерехтливому покриттю та контрастним елементам такий варіант виглядає незвично й одразу привертає увагу.



Яскравий манікюр

Для тих, хто любить сміливіші рішення, підійде кольоровий манікюр. Базовим кольором може стати ніжний світло-рожевий або молочний відтінок.

На ніжну основу нейл-майстри додають темно-малинові цятки, завдяки яким манікюр отримує додатковий яскравий акцент.