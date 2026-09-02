"Мисс Украина" примерила эффектный образ с крыльями: в нем она будет покорять "Мисс Мира"

Как выглядит образ "Крила Світу"

Национальный костюм для Валерии Лисовской создала Lady Million Studio.

Центральным элементом стали большие белоснежные крылья, дополняющие светлый корсет, декорированный сияющими кристаллами. В образе также присутствуют нежно-голубые акценты.

Однако каждая из этих деталей имеет не только декоративное, но и символическое значение.

Белые крылья олицетворяют свет, который невозможно погасить. По замыслу авторов, они напоминают: даже после самой темной ночи непременно приходит рассвет.

Корсет с кристаллами символизирует внутреннюю силу и устойчивость украинской женщины, а его сияние должно передавать свет, который она несет, несмотря на испытания.

Нежно-голубые детали стали символом мечты украинцев о чистом и мирном небе над страной.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

"Крила Світу" - это больше, чем национальный костюм. Это история о народе, который при всех испытаниях не теряет веры в светлое будущее", - объяснили представители "Мисс Украина".

В команде конкурса отмечают: именно в этом образе Лисовская представит миру Украину, которая продолжает "нести свет даже тогда, когда вокруг тьма".

Что известно о Валерии Лисовской

Валерия Лисовская получила титул "Мисс Украина-2025" в конце прошлого года. Она родом из Одессы и учится в Международном гуманитарном университете по специальности "Международные экономические отношения".

Украинка владеет английским и французским языками, занимается большим теннисом, танцами и актерским мастерством.

Также Лисовская проходила курсы журналистики и развивается в моделинге.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Финал " Мисс Мира-2026" состоится 5 сентября в Нячанге, Вьетнаме, где Валерия будет представлять Украину.