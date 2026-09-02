"Міс Україна" приміряла ефектний образ із крилами: у ньому вона підкорюватиме "Міс Світу"

Який вигляд має образ "Крила Світла"

Національний костюм для Валерії Лісовської створила Lady Million Studio.

Центральним елементом стали великі білосніжні крила, які доповнюють світлий корсет, декорований сяючими кристалами. В образі також присутні ніжно-блакитні акценти.

Однак кожна з цих деталей має не лише декоративне, а й символічне значення.

Білі крила уособлюють світло, яке неможливо згасити. За задумом авторів, вони нагадують: навіть після найтемнішої ночі неодмінно приходить світанок.

Корсет із кристалами символізує внутрішню силу та стійкість української жінки, а його сяйво має передавати світло, яке вона несе попри випробування.

Ніжно-блакитні деталі стали символом мрії українців про чисте й мирне небо над країною.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

"Крила Світла" - це більше, ніж національний костюм. Це історія про народ, який попри всі випробування не втрачає віри в світле майбутнє", - пояснили представники "Міс Україна".

У команді конкурсу наголошують: саме в цьому образі Лісовська представить світові Україну, яка продовжує "нести світло навіть тоді, коли навколо темрява".

Що відомо про Валерію Лісовську

Валерія Лісовська здобула титул "Міс Україна-2025" наприкінці минулого року. Вона родом з Одеси та навчається у Міжнародному гуманітарному університеті за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Українка володіє англійською та французькою мовами, займається великим тенісом, танцями й акторською майстерністю.

Також Лісовська проходила курси журналістики та розвивається у моделінгу.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Фінал "Міс Світу-2026" відбудеться 5 вересня у Нячангу, В'єтнамі, де Валерія представлятиме Україну.