Миланская архитектура под елкой

Вдохновением для дизайна стал фасад Dolce&Gabbana Metropol в Милане. Архитектурный мотив перенесли на подарочную коробку с 24 отдельными ячейками.

Календарь объединяет три направления Dolce&Gabbana Beauty - парфюмерию, декоративную косметику и уход за кожей.

Его можно открывать постепенно, оставляя по одному сюрпризу на каждый день ожидания Рождества.

Что спрятали за дверцей

Парфюмерная часть охватывает сразу несколько узнаваемых линий бренда. Внутри есть Light Blue, Devotion и The One в разных версиях.

Среди необычных форматов - парфюмированный гель Light Blue Alcohol Free Perfume Gel без спирта.

Для макияжа глаз уложили тушь Everfull XL Mascara и подводку Everink Liner.

Для губ - в частности жидкую помаду Everkiss Liquid Lip в оттенке 405 Devotion, Rose Dew Lip Bite в оттенке 04 Flirty Red и масло Oil Lip Plumper Watermelon.

Уход представляют крем с церамидами Glow-Bounce Ceramide Cream, патчи для кожи вокруг глаз с кофеином No-Puff Caffeine Eye Patches, скраб Nouri-Lip Berry Scrub и патчи для губ Nouri-Kiss Petal Lip Patches.

Предусмотрели и средства для маникюра - Nailed It! и My Nail Gloss.

Такое наполнение позволяет чередовать знакомство с ароматами и эксперименты с макияжем, а также попробовать средства досмотра марки.

Как растет Dolce&Gabbana Beauty

Праздничный запуск происходит на фоне расширения бьюти-направления бренда. По словам генерального директора Dolce&Gabbana Beauty Джанлуки Тониоло, в 2025 году объем оптовых продаж превысил 1 млрд евро.

Рост по сравнению с предыдущим годом составил 14%, а против показателя 2022 года бизнес увеличился более чем в три раза.

В 2022 году компания вернула управление бьюти-направлением внутрь группы, отказавшись от предыдущей лицензионной модели.

С этого времени она расширяет ассортимент декоративной косметики и ухода и развивает собственную торговую сеть.

Известность наборов для знакомства с ароматами подтверждает и аналитика рынка.

По данным Circana, за первые девять месяцев 2025 г. продажи наборов парфюмерных миниатюр и discovery-сетов в престижном сегменте США выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.