Міланська архітектура під ялинкою

Натхненням для дизайну став фасад Dolce&Gabbana Metropol у Мілані. Архітектурний мотив перенесли на подарункову коробку з 24 окремими комірками.

Календар об'єднує три напрями Dolce&Gabbana Beauty - парфумерію, декоративну косметику та догляд за шкірою.

Його можна відкривати поступово, залишаючи по одному сюрпризу на кожен день очікування Різдва.

Що заховали за дверцятами

Парфумерна частина охоплює одразу кілька впізнаваних ліній бренду. Усередині є Light Blue, Devotion і The One у різних версіях.

Серед незвичних форматів - парфумований гель Light Blue Alcohol Free Perfume Gel без спирту.

Для макіяжу очей поклали туш Everfull XL Mascara та підводку Everink Liner.

Для губ - зокрема рідку помаду Everkiss Liquid Lip у відтінку 405 Devotion, Rose Dew Lip Bite у відтінку 04 Flirty Red та олію Oil Lip Plumper Watermelon.

Догляд представляють крем із церамідами Glow-Bounce Ceramide Cream, патчі для шкіри навколо очей із кофеїном No-Puff Caffeine Eye Patches, скраб Nouri-Lip Berry Scrub і патчі для губ Nouri-Kiss Petal Lip Patches.

Передбачили й засоби для манікюру - Nailed It! та My Nail Gloss.

Таке наповнення дозволяє чергувати знайомство з ароматами й експерименти з макіяжем, а також спробувати доглядові засоби марки.

Як зростає Dolce&Gabbana Beauty

Святковий запуск відбувається на тлі розширення б'юті-напряму бренду. За словами генерального директора Dolce&Gabbana Beauty Джанлуки Тоніоло, у 2025 році обсяг оптових продажів перевищив 1 млрд євро.

Зростання порівняно з попереднім роком становило 14%, а проти показника 2022 року бізнес збільшився більш ніж утричі.

У 2022 році компанія повернула управління б'юті-напрямом усередину групи, відмовившись від попередньої ліцензійної моделі.

Відтоді вона розширює асортимент декоративної косметики й догляду та розвиває власну торговельну мережу.

Популярність наборів для знайомства з ароматами підтверджує й аналітика ринку.

За даними Circana, за перші дев'ять місяців 2025 року продажі наборів парфумерних мініатюр і discovery-сетів у престижному сегменті США зросли на 41% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.