Кружева и асимметричные разрезы: Тина Кароль в эффектном платье от украинского дизайнера

Какой образ удивил поклонников

Для выступления в Кропивницком певица выбрала наряды от украинского премиального бренда UMAHANOVA, основанного дизайнером Викторией Умахановой.

Образ построен на контрасте нежного кружева и фактурной экокожи, благодаря чему сочетает романтические и дерзкие элементы.

Тина Кароль в платье от украинского премиального бренда UMAHANOVA (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье состояло из топа, мини-юбки из экокожи с выразительными асимметричными разрезами и платья с глубоким вырезом и юбкой силуэта годе. Такое сочетание создает многослойный образ, в котором акцент сделан на силуэте и игре разных фактур.

Стоимость наряда, представленного на официальном сайте UMAHANOVA, составляет 48 тысяч гривен. Выбор украинского бренда стал еще одним примером того, как отечественные дизайнеры формируют сценическую моду для артистов, предлагая вещи с выразительным характером и нестандартными деталями.

Платье от бренда UMAHANOVA (фото: скриншот)

Своими впечатлениями от концерта Тина Кароль поделилась в соцсетях, оставив краткую, но эмоциональную подпись: "Кропивницкий, это было по-особенному".