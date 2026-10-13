Мереживо та асиметричні розрізи: Тіна Кароль у ефектній сукні від українського дизайнера

Який образ здивував шанувальників

Для виступу в Кропивницькому співачка обрала вбрання від українського преміального бренду UMAHANOVA, заснованого дизайнеркою Вікторією Умахановою.

Образ побудований на контрасті ніжного мережива та фактурної екошкіри, завдяки чому він поєднує романтичні й зухвалі елементи.

Тіна Кароль у сукні від українського преміального бренду UMAHANOVA (фото: instagram.com/tina_karol)

Сукня складалась з топа, мініспідниці з екошкіри з виразними асиметричними розрізами та сукні з глибоким вирізом і спідницею силуету годе. Таке поєднання створює багатошаровий образ, у якому акцент зроблено на силуеті та грі різних фактур.

Вартість вбрання, представленого на офіційному сайті UMAHANOVA, становить 48 тисяч гривень. Вибір українського бренду став ще одним прикладом того, як вітчизняні дизайнери формують сценічну моду для артистів, пропонуючи речі з виразним характером і нестандартними деталями.

Сукня від бренду UMAHANOVA (фото: скриншот)

Своїми враженнями від концерту Тіна Кароль поділилася в соцмережах, залишивши короткий, але емоційний підпис: "Кропивницький, це було по-особливому".