Кружева, корсеты и "драгоценный" деним: Dolce & Gabbana показали коллекцию SS27

26 сентября в миланском пространстве Metropol состоялся показ женской коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2027. Новую работу Доменико Дольче и Стефано Габбана назвали "Stravaganza Siciliana" - "Сицилийская экстравагантность".

Бабушкин шкаф стал основой коллекции

Вдохновением для дизайнеров стали гардеробы старинных сицилийских домов, в которых одновременно хранятся вещи нескольких поколений - прабабушек, бабушек, матерей, теток и дочерей.

По замыслу Дольче и Габбана, современная женщина открывает семейный шкаф, примеряет унаследованную одежду и сочетает вещи из разных десятилетий по своему усмотрению.

Так семейный архив превращается в личную историю, а память - в индивидуальный стиль.

В основе концепции – отказ от единообразия, который дизайнеры видят в соцсетях и на улицах.

Коллекция стала призывом не копировать готовые образы, а смешивать вещи инстинктивно и бояться противоречий.

Сценография поддерживала эту идею: пространство Metropol превратили в интерьер роскошного сицилийского дома, заполненного вещами с историей.

Кружево встретилось с денимом

В коллекции не было единого стилистического правила. Платья-комбинации одевали поверх жакетов, старинное кружево сочетали с современным денимом, а белье – с вечерней и повседневной одеждой.

Среди наиболее характерных образов - белая вязаная юбка с черным кружевным бюстгальтером, жакеты с тонкими льняными вещами, декорированная кораллами куртка и длинный полупрозрачный халат с меховой отделкой, который стилизовали с широкими джинсами.

В коллекцию также вернулся логотип D&G - футболку с ним объединили с нарядным твидовым жакетом и леопардовой шифоновой юбкой.

Это стало отсылкой к молодежной линии D&G, особенно популярной в 2000-х.

Скатерти, шторы и люстры превратились в моду

Дамаск, мебельные ткани и материалы, похожие на старинные скатерти, шторы, салфетки и постельное белье, дизайнеры использовали для создания платьев, жакетов и юбок.

Форму драгоценностей и аксессуаров подсказали люстры из старых сицилийских домов.

Ручную вышивку дополнили кораллами, пуговицами, камнями и брошями. В украшении также использовали кружево, вязание крючком, цветочную вышивку и объемные декоративные элементы.

Одним из главных акцентов стал "драгоценный" деним. Джинсовые вещи покрыли массивным декором, а коралловые мотивы превратили их в отсылку к ювелирным традициям Средиземноморья.

Леопард, цветы и черное кружево

Dolce & Gabbana вернулись в узнаваемые коды бренда: черного и белого кружева, леопардового принта, гороха и крупных цветов.

Флористические мотивы 1920–1930-х годов появились на шифоне и прозрачных фактурных тканях.

Наряду с ними дизайнеры использовали клеточку веши, бахрому, отделку в стиле 1920-х и расклешенные штаны с отсылкой до 1970-х.

Классический жакет Dolce также обрел новую форму: он стал легче, потерял часть привычной жесткости и начал повторять линии тела почти как рубашка.

Дженнифер Лопес в первом ряду

Главной звездной гостьей показа стала Дженнифер Лопес. Вместо вечернего платья она выбрала черный бархатный костюм-тройку Dolce & Gabbana с жилетом, тонким галстуком и брюками.

Изображение в мужском стиле дополнили кепи и высокие сапоги для верховой езды.

Певица наблюдала за показом из первого ряда, став частью сицилийской истории бренда.