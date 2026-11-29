Что известно об адвент-календаре Меган Маркл

Адвент-календарь создали вместе с базирующейся в Лос-Анджелесе кондитерской компанией Compartés. Он содержит 24 шоколадных конфеты ручной работы.

Продукт представили в подарочной коробке с магнитной застежкой и золотыми цифрами на дверце. Внутри каждого отделения – отдельная шоколадная конфета, а на упаковке разместили надпись с пожеланием насладиться праздничным сезоном.

В комплект также добавили личную записку от герцогини Сассекской со словом "Enjoy" ("Наслаждайтесь").

Адвент-календарь Меган Маркл (фото: asever.com)

По описанию бренда, вкусы сладостей вдохновлены калифорнийским садом Меган и продуктами As Ever.

"Внутри каждой шоколадной конфеты - вкусы, вдохновленные свежими дарами Калифорнии и любимыми классическими вкусами, в частности нашими фирменными пастами, а в завершение - номер в формате обратного отсчета, написанный собственноручно Меган", - говорится в описании.

На коробке также изобразили дом в Монтесито, где Меган жила вместе с принцем Гарри и детьми до возвращения в Великобританию. К слову, впоследствии эта иллюстрация оказалась в центре внимания из-за предположения об использовании ИИ.

Daily Mail проверило несколько изображений адвент-календаря с помощью детектора SynthID от Google. Они проанализировали официальное фото упаковки и кадры по видео, на которых показан продукт. Результаты показали, что вроде бы иллюстрацию создали с помощью инструментов ИИ.

Сколько стоит адвент-календарь Меган Маркл

Стоимость праздничной новинки составляет 148 долларов. Календарь был выпущен ограниченным тиражом. На сайте указано, что его раскупили.



Помимо адвент-календаря, в As Ever можно найти подарочные наборы. В них вошли фирменные продукты бренда, в том числе джемы, свечи, мед, цветочная посыпка и травяные чаи.