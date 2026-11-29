Що відомо про адвент-календар Меган Маркл

Адвент-календар створили разом із кондитерською компанією Compartés, що базується в Лос-Анджелесі. Він містить 24 шоколадні цукерки ручної роботи.

Продукт представили в подарунковій коробці з магнітною застібкою та золотими цифрами на дверцятах. Усередині кожного відділення - окрема шоколадна цукерка, а на упаковці розмістили напис із побажанням насолодитися святковим сезоном.

До комплекту також додали особисту записку від герцогині Сассекської зі словом "Enjoy" (“Насолоджуйтесь”).

Адвент-календар Меган Маркл (фото: asever.com)

За описом бренду, смаки солодощів натхненні каліфорнійським садом Меган і продуктами As Ever.

"Усередині кожної шоколадної цукерки - смаки, натхненні свіжими дарами Каліфорнії та улюбленими класичними смаками, зокрема нашими фірмовими пастами, а на завершення - номер у форматі зворотного відліку, написаний власноруч Меган", - йдеться в описі.

На коробці також зобразили будинок у Монтесіто, де Меган жила разом із принцом Гаррі та дітьми до повернення у Велику Британцію. До слова, згодом ця ілюстрація опинилася в центрі уваги через припущення про використання ШІ.

Daily Mail перевірило кілька зображень адвент-календаря за допомогою детектора SynthID від Google. Вони проаналізували офіційне фото упаковки та кадри з відео, на яких показано продукт. Результати показали, що начебто ілюстрацію створили за допомогою інструментів ШІ.

Скільки коштує адвент-календар Меган Маркл

Вартість святкової новинки становить 148 доларів. Календар випустили обмеженим тиражем. Наразі на сайті вказано, що його розкупили.



Окрім адвент-календаря, в As Ever можна знайти подарункові набори. До них увійшли фірмові продукти бренду, зокрема джеми, свічки, мед, квіткова посипка та трав'яні чаї.