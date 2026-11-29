Как выглядят портреты Nerd Bead со звездами

Тиффани специализируется на вышивке бисером и создании миниатюрных фигуративных композиций. В своих работах она совмещает ювелирное искусство, вышивку, мозаику и поп-культуру.

Вместо красок и полотна она использует тысячи мелких бусин и кристаллов, с помощью которых воспроизводит лицо знаменитостей, характерные прически, одежду и другие узнаваемые детали.

Работы Nerd Bead напоминают миниатюрные мозаичные портреты. В то же время она превращает их в украшения, в частности броши, которые можно носить на одежде.

Среди ее эффектных работ - портреты Зендеи, Дэвида Бови, Майкла Джексона, Селены Гомес и других представителей мира кино, музыки и моды.

Броши, которые попали на "Золотой глобус"

Особое внимание к творчеству Тиффани привлекла церемония вручения премии "Золотой глобус" в 2026 году. Режиссер Джон М. Чу заметил работы художницы в Instagram и заказал у нее две индивидуальные броши с изображениями Арианы Гранде и Синтии Эриво.

Обе актрисы сыграли главные роли в его фильме "Wicked". Режиссер прикрепил миниатюрные портреты к своему пиджаку и появился на красной дорожке церемонии.

Для создания этих украшений художница использовала примерно 10 тысяч микробусин.