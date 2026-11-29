Як виглядають портрети Nerd Bead з зірками

Тіффані спеціалізується на вишивці бісером та створенні мініатюрних фігуративних композицій. У своїх роботах вона поєднує ювелірне мистецтво, вишивку, мозаїку та попкультуру.

Замість фарб і полотна вона використовує тисячі дрібних намистин і кристалів, за допомогою яких відтворює обличчя знаменитостей, характерні зачіски, одяг та інші впізнавані деталі.

Роботи Nerd Bead нагадують мініатюрні мозаїчні портрети. Водночас вона перетворює їх на прикраси, зокрема брошки, які можна носити на одязі.

Серед її ефектних робіт - портрети Зендеї, Девіда Бові, Майкла Джексона, Селени Гомес та інших представників світу кіно, музики та моди.

Брошки, які потрапили "Золотий глобус"

Особливу увагу до творчості Тіффані привернула церемонія вручення премії "Золотий глобус" у 2026 році. Режисер Джон М. Чу помітив роботи мисткині в Instagram і замовив у неї дві індивідуальні брошки із зображеннями Аріани Гранде та Синтії Еріво.

Обидві акторки зіграли головні ролі у його фільмі "Wicked". Режисер прикріпив мініатюрні портрети до свого піджака та з'явився з ними на червоній доріжці церемонії.

Для створення цих прикрас художниця використала приблизно 10 тисяч мікронамистин.